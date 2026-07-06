Advierten que el número de desaparecidos en Venezuela tras terremotos supera los 40,000 pese a no haber cifra oficial

Mientras continúan las labores de remoción de escombros a 12 días de los devastadores terremotos en Venezuela, la cifra oficial de desaparecidos no ha aparecido en el balance oficial del gobierno interino del país sudamericano. Sin embargo, cifras no oficiales citadas por agencias internacionales alertan que supera los 40,000.

De acuerdo con Reuters, que citó una lista no oficial, pero que ha sido “ampliamente utilizada”, el número de desaparecidos actualmente ascendió a 40,567 personas, y agregó que el Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS) estimó que se alcance la cifra de 10,000 muertos.

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