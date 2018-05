3 películas para ver en Hulu durante el día de la madre

La tengas cerca o lejos, siempre hay tiempo para recordar a tu madre en su día

Sin importar cultura, religión, color, todos compartimos una condición, la de ser hijos. Hoy en el día de la madre celebra con ella, si la tienes cerca aprovecha a ver películas disponibles en las redes de streaming tv y pasa tiempo de calidad. Si por el contrario, la tienes lejos, dale un tiempo para pensar en ella, para recordarla, acá te dejamos 4 excelentes opciones disponibles en Hulu.

Una comedia que narra la historia de una madre soltera. Queriendo evitar como sumadme busca implementar su propio modelo, el cual al parecer tampoco será el más exitoso.

Una comedia que simula un deseo hecho realidad. ¿Qué pasaría si tu mamá nunca volviera a ser tu mamá? Sin duda no solo la extrañarías sino añorarías que todo volviera a la normalidad. Tu mamá puede no ser perfecta, pero sí es la mejor que puedas llegar a tener. Si lo dudas no dejes de mirar esta divertida película.

Historias de la vida real en la que se muestra la vida de hombres complicados que han sido criados por madres más complicadas que ellos. Dicen que todas las mujeres terminan pareciéndose a sus madres. El modelo a ser madre puede repetirse, el de ser hijo, difícilmente.

Esta selección está pensada para Estados Unidos. Hulu no ofrece los mismos contenidos en todos los países.