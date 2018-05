Mira lo que dice la suegra de Gaby Espino de los amores de su hijo

"La que te quiera, la que te respete, porque mejor no me pudo haber quedado"

Ya no es secreto que Jaime Mayol y Gaby Espino están viviendo un romance casi de novela. Y ahora Marie Zayas, la famosa mamá del presentador puertorriqueño y actual suegra de la actriz, rompió el silencio.

Con motivo del Día de las Madres, el periódico El Nuevo Día, le realizó un reportaje a madre e hijo, en la que no faltó la pregunta de ¿qué opinaba Marie de Gaby Espino? y si prefería a Jaime ahora con una actriz, o con alguna Miss, esto en referencia a las dos parejas anteriores del Mayol: Zuleyka Rivera y Ximena Navarrete.

¿Qué contestó la Miss Ponce 1973?… Esto dijo: “Yo no me meto en ese departamento… La que te quiera, la que te respete, porque mejor no me pudo haber quedado”.

En la entrevista, la suegra de Gaby también habló de lo bueno que ha sido su hijo con ella, y cómo, pese a las travesuras de todo niño solo le ha dado satisfacciones.

“Como todo muchacho criado en el campo en medio de la naturaleza. El vivir así le ha dado muchísimas cosas como hijo, hermano, persona, es maravilloso. Siempre nos estamos dando amor porque un abrazo es muy importante, siempre estamos en juntilla, haciendo deportes que es bien importante para el desarrollo de un niño”, dijo Marie en El Nuevo Día.

Y lo bueno es que, según lo que compartió el mismo Jaime, suegra y nuera ya se han conocido y compartido. Por lo menos así lo dejó ver en la foto que publicó en Instagram para felicitar a ambas en el Día de las Madres.

Otra de las cualidades que destacó la Miss Ponce es que su hijo, además de estar pendiente tanto de ella como de su esposo, Jaime Padre, el presentador y deportista come, por lo menos, una vez a la semana con sus papás.

Sin duda, además de bello, Gaby ha sabido conquistar a un hombre criado en el amor de una familia muy unida.