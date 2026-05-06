Murió Ted Turner, el hombre que creó CNN y cambió las noticias

El empresario estadounidense Ted Turner, fundador de CNN, murió este miércoles a los 87 años, según confirmó un comunicado de Turner Enterprises.

Turner fue alguien que entendió antes que muchos cómo debía fluir la información en una época que pedía inmediatez. Su apuesta por una señal de noticias disponible las 24 horas marcó un antes y un después en la televisión global.

Una idea que transformó la pantalla

Cuando Turner lanzó CNN, la propuesta parecía arriesgada, incluso exagerada. ¿Quién iba a querer noticias todo el día? La respuesta llegó con el tiempo. Su modelo convirtió a millones de espectadores en testigos directos de lo que ocurría en cualquier rincón del planeta.

Ese impacto fue reconocido en 1991, cuando la revista TIME lo nombró “Hombre del Año” por “influir en la dinámica de los acontecimientos y convertir a espectadores de 150 países en testigos instantáneos de la historia”.

Pero su ambición no se limitó a la información. Desde Atlanta, construyó un imperio que incluyó canales de cine, dibujos animados y equipos deportivos como los Braves. También impulsó la primera “superestación” de televisión por cable, ampliando el alcance del entretenimiento en una era en expansión.

Más allá de los medios

Su perfil no encajaba en una sola etiqueta. Turner fue navegante, filántropo, empresario y activista. Creó la Fundación de las Naciones Unidas y defendió con firmeza la eliminación de las armas nucleares. Además, se convirtió en uno de los mayores terratenientes de Estados Unidos y participó en la reintroducción del bisonte en el oeste del país.

Incluso encontró tiempo para educar desde la ficción, creando la serie animada “Captain Planet”, con un claro mensaje ambiental dirigido a las nuevas generaciones.En años recientes, su salud se volvió un tema público.

En 2018 reveló que padecía demencia con cuerpos de Lewy, una enfermedad progresiva. A comienzos de 2025, fue hospitalizado por una neumonía leve y luego continuó su recuperación en un centro especializado.

Desde CNN, su figura fue recordada con palabras que resumen su carácter. Mark Thompson, presidente y director ejecutivo de CNN Worldwide, afirmó: “Ted fue un líder intensamente involucrado y comprometido; intrépido, valiente y siempre dispuesto a seguir su intuición y confiar en su propio juicio”.

Y agregó: “Fue, y siempre será, el espíritu rector de CNN. Ted es el gigante sobre cuyos hombros nos erguimos; hoy todos nos tomaremos un momento para rendirle homenaje y reconocer el impacto que tuvo en nuestras vidas y en el mundo”.

Turner se retiró hace años del negocio, pero nunca dejó de considerar a CNN como el “mayor logro” de su vida. Le sobreviven cinco hijos, 14 nietos y dos bisnietos. Su historia queda ligada para siempre a una idea simple, pero poderosa: que el mundo podía estar conectado en tiempo real.

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