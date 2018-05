Video: Recibe botellazo en la cabeza cantante de Los Tucanes de Tijuana y le sacan sangre

Muchas gracias Lexington, Kentucky por todo su apoyo! Les pedimos una disculpa por no haberlos podido atender hasta el final del show y tomarnos fotos con ustedes tal y como acostumbramos a hacerlo en cada evento, pero lamentablemente no nos fue posible. Nos veremos el próximo ańo, primero Dios! Que Dios me los bendiga siempre! #lostucanesdetijuana #invasiontucanes #gira2018 #tour2018 #tucanes

