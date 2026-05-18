Long Island Rail Road reanudará servicio tras acuerdo que pone fin a la huelga

Los negociadores alcanzaron este lunes un acuerdo para poner fin a la huelga que paralizó el servicio del Long Island Rail Road (LIRR).

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, anunció que el pacto permitirá restablecer el servicio a partir del mediodía de este martes. En un mensaje publicado en X, aseguró que el acuerdo “proporciona aumentos salariales para los trabajadores y protege a los pasajeros y a los contribuyentes”.

Tonight, the @MTA reached a fair deal with the five LIRR unions that delivers raises for workers while protecting riders and taxpayers.



I’m pleased to announce that phased LIRR service will resume beginning tomorrow at noon. — Governor Kathy Hochul (@GovKathyHochul) May 19, 2026

La huelga comenzó a las 12:01 de la madrugada del sábado, luego de años de negociaciones fallidas entre la Autoridad Metropolitana de Transporte y los cinco sindicatos que representan a cerca de la mitad de la plantilla ferroviaria, reseñó AP.

El conflicto afectó a unos 250,000 pasajeros que utilizan diariamente el sistema que conecta la ciudad de Nueva York con los suburbios del este de Long Island. Maquinistas, operarios de locomotoras, señaleros y otros trabajadores realizaron piquetes durante todo el fin de semana en distintas estaciones.

Las conversaciones entre los sindicatos y la MTA, indicó la agencia de noticias, se extendieron desde la tarde del domingo hasta la madrugada del lunes, bajo presión de la Junta Nacional de Mediación, el organismo federal encargado de supervisar las relaciones laborales en las compañías ferroviarias y aéreas.

Los sindicatos exigían aumentos salariales para enfrentar la inflación y el incremento del costo de vida, mientras que la MTA sostenía que las demandas podrían traducirse en aumentos de tarifas para los usuarios.

Las negociaciones por un nuevo contrato se encontraban estancadas desde 2023 debido a desacuerdos sobre salarios y beneficios de salud.

La administración de Donald Trump había intervenido en septiembre pasado tras la solicitud de los sindicatos de crear un panel de expertos, una medida que evitó temporalmente la paralización del servicio.

Sin embargo, tras varios meses de diálogo, las partes no habían conseguido un consenso hasta ahora.

Durante la huelga, la MTA habilitó autobuses lanzadera gratuitos en horarios pico desde distintos puntos de Long Island hacia estaciones del metro de Nueva York, aunque la capacidad resultó limitada.

Hochul pidió a los usuarios trabajar desde casa si les era posible.

La afluencia de pasajeros durante la mañana del lunes fue menor a la prevista. Más de 2,000 personas utilizaron los autobuses de reemplazo, muy por debajo de las 13,000 que la agencia esperaba movilizar, según cifras citadas por Associated Press.

Antes de esta paralización, los trabajadores del LIRR no realizaban una huelga desde 1994.

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