Lupillo Rivera aclara si es gay y si amantes causaron divorcio

El hermano de Jenni Rivera habla sobre las causas del rompimiento de su matrimonio

Lupillo Rivera quiere dejar en claro que la razón de su divorcio de su aún esposa, Mayeli Rivera, no se debe a una tercera persona.

En el Facebook Live que el cantante hizo en el Día de las madres donde le pidió perdón a su madre por haberse alejado de ella, también habló de los chismes que hay sobre la causa de su separación.

Rivera dijo que se ha hablado que andaba con una mujer mayor, con una muchacha de Guadalajara, de Colima y otra en Dubai.

“Yo no tengo ninguna amante“, dijo el cantante. “Yo la verdad no tengo ninguna amante, el divorcio no fue a causa de eso. Yo la decisión que tomé de divorciarme fue por razones muy personales“.

A Doña Rosa, mamá del intérprete, no le importa que lo relacionen con otras mujeres “no más con que no te pongan que andas con un hombre“.

El también hermano de Jenni Rivera se puso tenso y resaltó lo macho para alejarse lo más posible de que la gente piense que es gay.

“P*** no soy“, dijo rápidamente. “Mis respetos… tampoco los critico pero no soy gay, no me gusta eso, lo siento“.