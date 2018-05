Exjugador del Barcelona tuvo ataques de ansiedad por “culpa” de Messi

Bojan Krkic hace reveladoras confesiones, entre ellas, la verdadera razón por la que rechazó a la selección de España

Bojan Krkic es un delantero español de origen serbio que estaba destinado a ser el sucesor de Lionel Messi, pero las presiones y las cargas negativas deterioraron su salud y entonces comenzaron los ataques de ansiedad.

“Afecta a todos de forma diferente. Lo mío fue un mareo, sensación de malestar constante. Así las 24 horas del día. En el partido contra Francia me empecé a marear, a entrar en pánico. Me tumbaron en la camilla. Esa fue la primera vez, pero tuve episodios desagradables. Cuando llegó la Eurocopa decidí que no podía ir, tenía que aislarme”, explicó el exjugador del Barcelona entrevista para el diario británico “The Guardian”.

Krkic explicó que su rechazo a la selección de España para jugar la Eurocopa 2008, por motivos de salud, fue uno de los episodios más complicados y traumáticos en su vida como futbolista, pues tuvo que soportar incluso insultos de los aficionados.

“Todos en la Federación lo sabían. Aragonés, Fernando Hierro… Hierro me dijo que me iban a llamar para la Eurocopa. Estaba en el coche dirección al entrenamiento. Contesté: “duele decir esto, pero no puedo”. Puyol me dijo que estaría a mi lado todo el camino. ‘Puyi, no puedo’, dije. Estaba tomando medicamentos. Al día siguiente leí el titular ‘España llama a Bojan y Bojan dice que no. Eso me mató. Recuerdo estar en Murcia y la gente insultándome. Lo que me dolió fue que el titular supuestamente venía de la Federación. Me sentí muy solo. Todavía hay gente que me pregunta: ‘¿por qué no fuiste?’. “Estaba asustado. Enfermo. No sabía qué estaba haciendo. Sentía que tenía que escapar. 10 años después miro hacia atrás y la reacción no me sorprende. Aún tengo esa cicatriz”, detalló el actual delantero del Alavés durante la entrevista.

Bojan explica que una de las razones de la situación crítica que vivió al interior del Barcelona es porque apenas subió al primer equipo, enseguida lo empezaron a llamar “el nuevo Messi“.

“Si me comparas con Messi… ¿pero qué carrera esperabas? No fui a la Eurocopa del 2008 por problemas de ansiedad. Me llamaron con España para jugar ante Francia, mi debut internacional, y se dijo que tenía gastroenteritis cuando en realidad lo que tuve fue un ataque de ansiedad. Pero nadie quería hablar de eso. El fútbol no estaba interesado””, agregó el fútbolista quien actualmente tiene 27 años de edad.