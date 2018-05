Los beneficios de 3 tipos de té para la salud

Cómo se hace: Las hojas nuevas son cosechadas e inmediatamente cocidas al vapor para que así mantengan su color verde. (el té oolong, el cual está entre un té verde y negro, es expuesto brevemente al oxígeno antes de ser cocido al vapor).

Beneficios de la bebida: El té verde es una buena fuente de los compuestos de las plantas llamados catequinas, la mayoría de los cuales son galato de epigalocatequina (EGCG). En investigaciones se ha encontrado que ayuda a disminuir el colesterol LDL (malo). El EGCG también puede combatir la inflamación en el cuerpo.

Según una investigación de la Universidad de Purdue, si te gusta el limón, exprimir una rodaja en el té verde puede ayudarle a los compuestos más beneficiosos a sobrevivir la digestión.

Hay algunas preocupaciones sobre que el consumo elevado de catequinas puede causar daño hepático. Recientemente, la Autoridad Europea para la Seguridad de los Alimentos [European Food Safety Authority, EFSA] publicó un informe sobre la seguridad de las catequinas del té verde. Se concluyó que las catequinas del té verde como bebida son por lo general seguras, aun si tomas bastante té verde.

Sin embargo, no es igual para los suplementos de extracto de té verde. En estudios, los suplementos han sido asociados con daño hepático. El informe de la EFSA menciona que dosis diarias de EGCG de 800 mg o más pueden desencadenar problemas en el hígado. Aunque los expertos de la EFSA no encontraron ninguna indicación de lesiones en el hígado por dosis por debajo de esa cantidad, ellos manifestaron que no hay suficiente información para identificar una dosis segura de estos suplementos.

Según el informe de la EFSA, el promedio de consumo diario de EGCG, resultante de tomar té verde oscila entre 90 y 300 mg.

Hay muy poca evidencia de que los suplementos de té verde hacen lo que prometen, principalmente ayudar con la pérdida de peso, así que dado los riesgos, es mejor evitarlos.