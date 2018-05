Compañeros de Jared Kushner en Harvard lo destrozan en su aniversario de graduación

!”Qué vergüenza, Jared Kushner”!, este fue uno de los mensajes más amables por parte de los compañeros de clase de Harvard del yerno del presidente Donald Trump en la celebración del decimoquinto aniversario de su graduación.

Como es costumbre los alumnos de Harvard realizan un documento celebrando su graduación al cual Kushner decidió no participar dejando la oportunidada para que sus compañeros pudieran mostrarle todo su cariño.

Fue así como muchos de su compañeros de graduación del 2003 aprovecharon la oportunidad para destrozar a Kushner, quien fue, según sus compañeros, aceptado en la prestigiosa universidad gracias a una donación de varios millones de dólares de sus padres .

“Yo, por mi parte, estoy realmente contento de que nuestra Clase del ’03 finalmente tenga un fascista vivo y real entre nosotros”, escribió uno de los compañeros de Kushner a lo que siguió “¿Quién dice que Harvard no es diverso?”

At the end of her note to Harvard’s 15th Anniversary Report, astrophysicist @IBJIYONGI not only shames classmate Jared Kushner—she also takes on Harvard itself for facilitating his rise. pic.twitter.com/otkRk8dqGL

— Ben Wikler (@benwikler) May 20, 2018