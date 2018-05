Foto: Ninel Conde presumió su colita, y su público reaccionó con deseos de más

Aquí les dejo mi versión y sentir de lo que ha sucedido que es importante recalcar que son ESPECULACIONES en su totalidad . No hay evidencia, número de algún tipo de investigación más que fuentes de terceros y una historia bastante terrorífica , cifras estratosféricas ;sin embargo estoy tranquila ya que tenemos la certeza que todo saldrá a La Luz tarde o temprano del móvil de todo esto. Bendiciones y a los que amamos a Dios TODAS LAS COSAS NOS AYUDAN A BIEN🙏🏻🕊

