Madre obliga a su hija a vender chicles en calle de México como castigo por malagradecida

La madre compartió las imágenes del castigo por Facebook

Imágenes que muestran a un niña que fue obligada por su madre a vender chicles en la calle para que aprenda a “valorar” lo que tiene ha provocado posiciones divididas entre usuarios del ciberespacio. El caso, reseñado esta semana en medios locales y en redes sociales, se reportó en Reynosa, Tamaulipas.

La madre, identiticada como Karen Mejía, compartió el castigo mediante fotos en Facebook con el siguiente mensaje: “Ojalá que nadie le comprara a esta niña para que en verdad sepa lo que cuesta la vida. #Lección con la peor de sus ropas y mucho calor, espero que entienda cuánto la amo y me esfuerzo por ella, no me da vergüenza, vergüenza es el comportamiento que ha estado teniendo”.

“No sólo es que no valore, o que no lo haga una vez; ella es una niña increíble y como tal quiero seguir manteniendo esa línea, así que jamás olvidará que las cosas cuestan, que el cuerpo se cansa, que reprocharle a mamá que trabaje y a veces no esté, no es tan sencillo”, agregó Mejía en el mensaje.

“Que ahora todos se sientan psicólogos expertos y permitan berrinches y actitudes extralimitadas por no causarles un trauma al regañarlos, no es la mejor opción; los que me o nos conocen saben la relación tan estrecha que tenemos, la unidad, complicidad y amor. ¿Creen que no me duele? No dejé de llorar, jamás he permitido que le falte nada. Jamás permito que nadie me la humille, yo soy su madre, lo único que tiene, le guste a quien le guste; pero esta es la sal de la vida, cada cabeza es un mundo. Gracias a todos por compartir conmigo. Hija, ¿qué aprendiste de esto?”, puntualizó la mujer.

De inmediato, las reacciones desfilaron en redes. Algunos celebraron la acción de la madre, con mensajes como “hacen faltas más mamás así”.

“Mejor eso que andar de hambres esperando los programas de gobierno y andar de lambiscones”, opinó un usuario en una publicacion sobre el caso en Enlace Mx.

“Muy buena lección de vida y valores para esa pequeña. Hacen falta más mamás así”, dijo una cibernauta.

Pero no para todos, el castigo fue ejemplar. Muchos creen que ésa no fue la mejor manera de enseñar a la niña.

“Creo no fue la manera correcta, pero al final ella es la madre y sí considera que esto ayudará a cambiar su forma de pensar y comportarse mejor (la niña) bien por ella, por otra parte me llama mucho la atención las líneas donde dice que le reprocha porque trabaja mucho y no esté”, manifestó una usuaria.

“El educar es un complemento de cosas no es solamente sacarlos a vender chicles y publicarlo es educar en los valores a los hijos y ser uno ejemplo de lo que ases con lo q dises , si te tocó trabajar por tus hijos y no tener tiempo para ellos ps ese no es problema de tu hija esa es tu responsabilidad ps tu decidiste traerla al mundo”, dijo otra.