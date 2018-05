Yanet García celebra seis millones de seguidores con atrevida foto

La “Chica más sexy del Clima” hizo de las suyas nuevamente y enloqueció a sus fans

Para festejar que en su Instagram tiene seis millones de seguidores, Yanet García, la “Chica del Clima más sexy”, posteó una foto con un bikini rojo que deja al descubierto su bien torneado trasero.

“Llegamos a 6 MILLONES! Muchas gracias. Thank you so much guys!!!!! ”, escribió junto a la sexy publicación.

La imagen de inmediato alcanzó miles de likes y todo tipo de comentarios, la mayoría agradeciéndole a la conductora que mostrara sus atributos.

Y aunque algunos intentaron ser amorosos y respetuosos, la mayoría sacaron su léxico más florido para alabar a Yanet.

“Santo dios ni porque te tapes tu hermosa carita, si ese bello atributo que posees se reconoce desde kilómetros, saludos chica linda. Más womans así por favor”.

“Que hermosa nalguita derecha…”.