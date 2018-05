‘Cuando celebro sin camiseta quizá a las mujeres les gusta’, Cristiano Ronaldo

“No sé, hay veces que me dicen que soy ‘chulo’ cuando me quito la camiseta. A lo mejor a las mujeres les gusta, mi novia (Georgina Rodríguez) me dice que estoy buenísimo”, contestó Ronaldo en tono sarcástico ante la pregunta por sus festejos mostrando su torneada musculatura.

“Hay ciertos momentos que, te lo juro, y mis enemigos no me van a creer, a veces te sale lo de quitarte la camiseta; no lo hago a propósito”, aseguró el astro portugués.

Sobre el famoso grito de “Sí”, explicó que surgió en un partido contra Chelsea en Estados Unidos y que se convirtió en una rutina más por cábala, aunque dijo, aún son pocos los que lo hacen correctamente.