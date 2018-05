“Traigo huaraches”: Reina de belleza mexicana conmueve a millones tras ser discriminada

Su respuesta se ha convertido en un fenómeno viral

Lupita Valero, representante de Guerrero en el concurso de belleza “Mexicana Universal”, denunció que fue víctima de discriminación por su origen humilde, sin embargo respondió de una emotiva manera que ha conmovido a las redes sociales en México y Estados Unidos.

Durante la gala del pasado domingo transmitida por TV Azteca, Lupita respondió a las críticas con la voz entrecortada.

“He sufrido discriminación por ser mesera, me han humillado, me han dicho malas palabras, me han mirado y se han creído superiores a mí”, expresó la joven de 22 años.

“Vengo de una madre comerciante y de un padre cocinero que me inculcaron que cualquier trabajo mientras sea digno, es honrado, es respetable. Por este oficio de mesera pude pagar mi carrera universitaria y hoy les puedo compartir que estoy a punto de titularme como ingeniera textil y diseño de modas”, agregó.

“La gente piensa que las personas que venimos de abajo no tenemos derecho a soñar y se equivocan”.

Pero las agresiones no han sido por razones socioeconómicas, sino también raciales:

“Leí un comentario hace unos días donde decía: ‘Todas se ven muy guapas pero a la de Guerrero se le notan los huaraches – sandalias típicas – desde lejos… Yo quiero decir que sí, traigo los huaraches y me los amarré bien antes de llegar a este concurso. Porque estoy orgullosa de lo que soy y de donde vengo”, dijo contundente.

El público ha reaccionado con solidaridad y de inmediato ha convertido a Miss Guerrero en una de las favoritas para la final del concurso que se llevará a cabo el próximo 3 de junio.

“La gente piensa que las personas que venimos de abajo, no tenemos derecho a soñar” Lupita Valero- Representante en @MexicanaUTV “Desde lejos se notan los huaraches a los de Guerrero” por supuesto huarachudos pero talentosos y orgullosos de representar esta bella tierra suriana. pic.twitter.com/fTmEwM5doQ — OZKAR LEYVA OFFICIAL®️ (@ozkar_leyva) May 22, 2018

Hermosa Lupita Valero 😍 no te vamos a dejar sola 😘😘😘😘😘 pic.twitter.com/XptKFshXu1 — Victoria Williams (@vicckywilliams) May 21, 2018

Ojalá el 90 % de las mujeres mexicanas pensarán igual que #LupitaValero vi apenas su video y me llenó de orgullo que aún existen mujeres con valores y amor a sus raíces… — Rafa De la Vega (@rafadlv) May 23, 2018

Lo se, estamos muy orgullosos de Lupita Valero y de nuestras otras 9 finalistas que merecen todo nuestro respeto y cariño https://t.co/B77bk3nPxa — LUPITA JONES (@LUPITAJONESFANS) May 23, 2018