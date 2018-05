Murió el analista y líder de la comunidad boricua Ángelo Falcón

Líderes lamentan fallecimiento del presidente del Instituto de Política Pública Latina

Ángelo Falcón, presidente y fundador del Instituto de Política Pública Latina (NILP), y considerado uno de los analistas políticos más relevantes en la Gran Manzana, falleció ayer jueves, a la edad de 67 años.

El periodista de origen puertorriqueño, quien además formaba parte de la junta directiva de la organización National Hispanic Media Coalition, se convirtió en una de las voces más activas no sólo de la diáspora boricua sino de toda la comunidad latina en Estados Unidos, y era uno de los principales comentaristas de asuntos locales y nacionales en muchas de las historias que desarrollamos en El Diario.

Hasta el momento los familiares del comunicador no han revelado las causas de su muerte ni detalles de sus honras fúnebres, pero la noticia de su fallecimiento causó impacto en diferentes sectores de Nueva York.

Alex Nogales, presidente de la National Hispanic Media Coalition, lamentó la pérdida del analista y dijo: “Ángelo Falcón, nuestro muy querido amigo, nos informó, nos educó y nos hizo reír. Ángelo, te vamos a extrañar”.

La congresista demócrata Nydia Velázquez se sumó a las voces de dolor por la muerte de Falcón y destacó la relevancia de su trabajo en la comunidad.

“Muy triste escuchar sobre el fallecimiento de Ángelo Falcón. Una gran mente, brillante erudito, un líder en nuestra comunidad, hizo mucho para ayudar a los puertorriqueños y neoyorquinos”, comentó. “Sus datos fueron vitales para avanzar en políticas progresistas. Descansa en paz, amigo”.

Asimismo, el congresista José Serrano destacó que Falcón puso sobre la mesa importantes temas relacionados con la diáspora puertorriqueña a través de sus escritos y análisis.

“Sus opiniones sobre los problemas en nuestra comunidad fueron respetadas por los medios, funcionarios electos y académicos. Vamos a echar de menos su lucha por la justicia”, manifestó Serrano.

Asimismo, Gloria Pazmino, periodista del sitio Politico, describió al analista como toda una institución en la comunidad latina.

“Su trabajo en nombre de la comunidad puertorriqueña fue invaluable. Habló sobre la diversidad antes de que fuera un tema popular e inspiró a jóvenes periodistas”, dijo la colombiana.

Falcón también fue el creador del primer atlas sobre los puertorriqueños en Estados Unidos, publicado con apoyo del gobierno de Puerto Rico y también fue director de Latino Census Network. Asimismo fue una fuente de consulta constante en medios como New York Post, National Civic Review, New American Media, CNN, WCBS, WNBC, WABC, National Public Radio, Univision, Telemundo y hasta del Comedy Central’s The Colbert Report.