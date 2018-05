Dona todo su dinero, que ahorró para videojuegos, al comedor comunitario

Es importante educar a los niños en la empatía y el entendimiento de las necesidades reales

Un alumno de 7º grado en Avon Middle School North, en Indiana, donó $450 dólares a una organización de alimentos local.

La mayoría de los niños no pueden esperar para gastar su asignación en videojuegos y juguetes nuevos.

Pero después de enterarse de la escasez de alimentos en una organización local de alimentos, Brecken Hayes eligió usar todo el dinero que ha ahorrado para ayudar a los necesitados.

“Realmente no necesito eso”, dijo Brecken a WTHR. “Esos son deseos. La gente necesita comida y agua para vivir, y ellos no tienen eso. Y yo ya lo tengo. Así que no quiero ser codicioso. Solo quería ayudarlos”.

La donación de Brecken fue casi la mitad de la donación total de $ 1,000 dólares de la escuela al comedor comunitario Mary Lee Maier.