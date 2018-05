Suspenden a empleado de supermercado en Puerto Rico por hablar inglés frente a clienta

Joven denuncia su caso mediante un video en Facebook

Un empleado de un supermercado Econo, en Cayey, Puerto Rico, denunció por medio de un video en Facebook que fue suspendido de su trabajo por hablar inglés frente a una clienta.

Alexander Rivera indica en el clip que el problema inició cuando se dirigió a otro compañero de trabajo en inglés.

“Yo le estaba hablando a mi amigo y le estaba hablando en inglés. Esta señora yo no sé de dónde se molestó, realmente se molestó porque le estaba hablando en inglés a él, y ella se sintió ofendida por eso. La clienta se sintió incómoda de estar en medio de esa conversación en la que estoy hablándole a mi amigo y me imagino que no entendía nada”, relató el joven en la grabación compartida en la red social

Ante el cuestionamiento de la mujer, Rivera le dijo: “No te estoy hablando a ti. Pero si te sentiste ofendida de alguna manera, te pido disculpas, pero la conversación no era para ti”.

En ese momento, la clienta, supuestamente, comenzó a amenazarlo de que podía perder su empleo.

El trabajador cuestionó que muchas empresas en el país le dan siempre la razón al cliente.

“Eso está mal, tenemos que parar eso. Yo trabajo ahí todos los días y nadie sabe lo que uno pasa como empleado con estos clientes que nos hablan como si fueran mejores que nosotros, cuando no son para nada distintos a nosotros”, sostuvo.

“Hay gente que ni siquiera tiene trabajo, y va a las tiendas solo para hacerle la vida miserable a los otros”, continuó el muchacho visiblemente molesto.

El joven fue suspendido luego de que la mujer se quejara con el mánager y alegara que Rivera estaba diciendo malas palabras, lo que éste negó.

Aunque el inglés se enseña en las escuelas de Puerto Rico –territorio de Estados Unidos– desde nivel elemental de manera mandatoria, no es el idioma oficial. En el 2015, el Senado de la isla aprobó un proyecto de ley que volvió a declarar al de Cervantes como lengua oficial y el inglés queda en segunda categoría.

En la calle, tampoco se ve a la gente conversando en inglés, a menos que tengan una plática con algún extranjero.

Sin embargo, en el caso de Rivera, su uso del idioma se debe a que nació en Long Island, Nueva York, y vivió en Florida.

El video en Facebook ya sobrepasa las 178,000 reproducciones desde que fue compartida el pasado sábado.