Así de quemado queda menor tras ser dejado por su padre al cuidado de otra persona

Aparentemente, fue impactado por agua hirviendo; se desconocen las circunstancias

Un menor de 7 años quedaría “marcado” de por vida (en el doble sentido de la palabra) por el impacto en su rostro y cabeza de agua hirviendo.

Owen Atkin, quien reside con sus hermano de 10, su padre y su madrastra, en Hoyland Common, Barnsley, Inglaterra, sufrió quemaduras en esas partes del cuerpo, el sábado pasado, mientras se supone fuera vigilado por otra persona no identificada en Sheffield.

Los médicos no tienen certeza si el cabello le volverá a crecer al jovencito.

Las autoridades investigan el caso mientras el menor permanece en la unidad de quemados del Sheffield Children’s Hospital.

Su padre Paul Atkin dijo que, cuando lo fue a buscar, encontró a su hijo con “dolor agudo”.

Dijo que lo trasladó de inmediato al hospital.

“Sus ojos estaban cerrados y estaba gritando ‘por favor, no me dejen morir’”, relató el padre. “Es el primer sentimiento posible para un padre estar allí sentado sin poder hacer nada, sabiendo que no puedes hacer nada para quitarle el dolor”.

La familia levantó una campaña en Go Fund Me para costear los gastos médicos del tratamiento de Owen.