La Víbora: Chismes de Lupillo Rivera, Luismi, Silvia Pinal y otras finas personas

A nuestra serpiente comentarista del entretenimiento no se le escapa nadie

Esta semana nuestras finas celebridades se dieron vuelo con los chismes sobre sus vidas. Como ya saben, aquí hablamos de puro rol model. Y la verdad, como todos se lucieron ya no sé ni con quién empezar.

Pero vamos con uno de los más sabrosos, el de Lupillo Rivera y su recatada y elegante aún esposa. Ahora resulta que el divorcio entre esta pareja se debe a que supuestamente hicieron un trío, y al final de cuentas, al Pelón no le pareció que Mayeli, la finísima en cuestión, hubiera estado más feliz en la cama con el “otro” que con Lupillo. Esto lo contó una “amiga” de Mayeli a una revista mexicana que tiene una incuestionable credibilidad. Ni crean que esta publicación cuenta chismes no confirmados de celebridades, ¿eh? Nunca.

Pero también la fuente dice que Lupillo ya trae una nueva conquista, o sea, nada nuevo con este individuo. El caso es que ahora ninguno quiere soltar prenda sobre el motivo que los separó, pero la verdad que ni hace falta porque para están los “amigos” que nunca fallan.

Por otro lado, qué caballero es Enrique Guzmán, ¿eh? Genio y figura el señor ese. ¿Vieron que se le fue la boca para defenderse de las acusaciones de su ex, Silvia Pinal, y de la hija de ambos, Alejandra Guzmán, de que golpeaba tanto a Silvia que le dejaba moretones en todo el cuerpo, incluso en los ojos? Ahora salió a decir su versión, que la verdad no suena tan descabellada.

Dice un día lo “levantaron”, que en México quiere decir que se lo llevaron a dar un “paseíto” en contra de su voluntad, y que por un lapso de tres horas, lo estuvieron amedrentando y golpeando supuestamente por órdenes de Silvia Pinal, quien, como bien se sabe, siempre ha tenido “amistad” con poderosos del gobierno. Ahí ha nadie dijo nada, pero veremos si esta parte se incluye en la serie sobre la vida de la actriz.

Y lo que todavía me tiene con cara de what! es todo el chismerío que ha desatado la serie de Luis Miguel. Ahora resulta que todo mundo sabía el tipo de rata que era el papá del cantante pero nadie más que tres pelagatos se atrevieron a medio revelar lo que vieron. Que era un patán, que ofrecía a la mamá de Luismi a políticos poderosos, que hizo adicto a su hijo, que lo obligó a tener relaciones con una prostituta. ¡Ay, diosito, yo que soy tan venenosa no puedo procesar tanto!

Pero lo que si me tiene doblada de risa es la versión de que Cirugía Méndez tuvo sus quereres tanto con Luismi como con el papá. Que porque supuestamente si quería algo con el hijo tenías que pasar “aduana” con el padre. ¿Será? Estoy esperando la reacción de Cirugía, que ya ven que se las da de hija de la caridad y la vela perpetua. Espero con ansias ese momento.