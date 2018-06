Vídeo: Khloé Kardashian recuperó su abdomen, ¿y ahora va por su trasero?

En poco tiempo la mamá de True ha ido ganando terreno en su batalla con las libras de más...

Fueron muchas las imágenes que circularon en redes como Twitter en donde atacaban a Khloé Kardashian por el tamaño de su trasero, el cual debido al embarazo adquirió mayor tamaño.

Sin embargo, cuando la hermana de Kim Kardashian se manifestó, lo hizo dándole la razón a los críticos, en cierta medida. Y asegurando que solo estaba esperando la autorización de su médico para retomar su rutina de ejercicios. Khloé dijo: “¡Cuando me vi en esas fotos, no me podía creer cómo estaba mi trasero! No puedo esperar a ponerme en forma de nuevo y devolver mi cuerpo al lugar en el que se encontraba“, argumentó según reveló la revista Vanity Fair.

La mamá de True ha logrado recuperar su abdomen en pocos días, y todo parece indicar que el resto de sus curvas van por el mismo camino. Por otra parte, varios medios han señalado que Khloé podría estar descuidando a su hija por su afán de bajar de peso, pero según informó el portal de la revista Quién la celebridad ha tomado el ejercicio como una catarsis ante la crisis de infidelidad de su pareja, entre otras cosas.

Según la revista Khloé Kardashian se refirió a este tema alegando que le “molesta es que digan que me estoy enfocando demasiado en mi cuerpo, pero la verdad es que desde hace mucho tiempo hago ejercicio cinco o seis días a la semana, este es mi santuario y algo que amo hacer. El hecho de que tenga un bebé no quiere decir que tenga que dejar de hacer las cosas que amo, me encanta hacer ejercicio y recuperar mi mente”.

🔥BODY🔥 #khloekardashian #Khloekstan A post shared by Quєєn Khlσє👑 (@khloekstan) on May 27, 2018 at 7:56am PDT

Hoy Khloé Kardashian también es noticia porque su cuñado Kanye West ha compartido detalles de su nueva producción musical, en donde hace referencia a la infidelidad de Tristan Thompson, la cual salió a la luz pública a tan solo horas de que la nueva mamá diera a luz. Trayendo consigo mucho caos a todas las Kardashian que volcaron de inmediato todo su apoyo y atención a Khloé, quien en la actualidad ha decidido continuar con la estrella de la NBA.