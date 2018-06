Llego la hora de darle mantenimiento el aire acondicionado

Experto explica qué revisión se le debe hacer para asegurar que trabaje bien en los días de calor sofocante

Se acercan los días de calor sofocante que exigen el uso del aire acondicionado. Y para estar seguro de que no te vaya a dejar sudando “la gota gorda” cuando más los necesitas, tienes que chequearlo y limpiarlo a tiempo.

“Muchas personas no anticipan la posibilidad de no tener aire acondicionado (A/C) en sus hogares, a pesar de tenerlo. Porque, en realidad, este puede dejar de funcionar en cualquier momento cuando el clima llega a temperaturas extremamente altas y necesita trabajar con mucha tensión”, dice Mike Orduño, instructor de The Refrigeration School, Inc., basada en Phoenix, Arizona, y considerada la escuela de refrigeración más grande de Estados Unidos.

Qué hacer

Para asegurar que una unidad de A/C esté funcionando perfectamente para enfriar la casa este verano, Orduño recomienda:

Cambiar el filtro cada 30 a 35 días

cada 30 a 35 días Rociar el filtro plisado con un poco de laca para el cabello para que quede allí atrapado el polvo y las partículas alergénicas. De esta manera se reducen las alergias.

para que quede allí atrapado el polvo y las partículas alergénicas. De esta manera se reducen las alergias. Evitar el uso de filtro HEPA que disminuyen el flujo del aire.

que disminuyen el flujo del aire. Coordinar el servicio de mantenimiento de un técnico profesional una vez al año para inspeccionar la carga de la unidad, los amperios y compresores de los motores y el flujo de aire.

una vez al año para inspeccionar la carga de la unidad, los amperios y compresores de los motores y el flujo de aire. Pedir una segunda opinión en el caso que el técnico contratado diga que se debe de reemplazar la unidad por completo.

en el caso que el técnico contratado diga que se debe de reemplazar la unidad por completo. Lavar con frecuencia la bobina de la unidad para eliminar la acumulación de cualquier tipo de suciedad. “Las tormentas de polvo el excremento de los pájaros y los residuos de hojas pueden llenar la bobina, lo que dificulta el flujo del aire. Es importante mantener la bobina limpia ya que ésta absorbe el aire caliente dentro de la casa y extrae el aire helado para enfriar todo rincón de la residencia”, explica Orduño.

para eliminar la acumulación de cualquier tipo de suciedad. “Las tormentas de polvo el excremento de los pájaros y los residuos de hojas pueden llenar la bobina, lo que dificulta el flujo del aire. Es importante mantener la bobina limpia ya que ésta absorbe el aire caliente dentro de la casa y extrae el aire helado para enfriar todo rincón de la residencia”, explica Orduño. Si la unidad está montada en el suelo, en el patio de la casa, lavar el radiador con agua y cortar cualquier árbol o arbusto alrededor de ella.

Una nueva unidad

Si después de inspeccionar la unidad el técnico dice que debe remplazar por completo la unidad, Orduño recomienda hacer por lo menos tres o cuatro cotizaciones para encontrar el mejor precio y servicio.

“Hay que asegurarse que la nueva unidad que se va a poner esté clasificada con un mínimo de 14 SEER. Es decir de ‘seasonal energy efficiency ratio’, que entre más alto es su número más eficiente es la unidad en el ahorro de consumo de energía”, resalta el experto. “Las unidades más viejas tienen una clasificación de 10 SEER o menos”.

Para los apartamentos y casas viejas que no cuentan con una unidad central por no tener el suficiente espacio en el cielo raso para ubicar los tubos conductores del aire frío y sus ventanillas de salida, hoy se tienen A/C portátiles de buena eficiencia y diseños compactos que se pueden ubicar en cualquier lugar del hogar.

“Se tienen los Mini Split AC, que hoy están bien disponibles y populares. Utilizan un SEER más alto y eficiente, de entre 21 y 24 que las unidades comunes, y no utilizan conductos, facilitando su fácil instalación o montaje dentro cualquier pared de la casa”, explica Orduño.

Los A/C móviles compactos (que vienen con cuatro ruedas para su fácil desplazamiento de una habitación a otra) son otros de los modelos que ahora se tienen para enfriar este tipo de viviendas.

Vienen en dos variedades: de goteo (que necesitan de un tubo de conducción para expulsar el exceso de humedad que periódicamente drena desde el sistema) o antigoteo (que tienen una cubeta en donde cae el agua de la condensación, la cual es calentada por una resistencia de calor que la evapora).

Orduño dice que la ventaja de los A/C móviles es su reducido tamaño y sus desventajas el ruido que hacen y las tareas de estar retirando el agua de las cubetas de goteo y tener que cargarlos de agua manualmente.