Isaac Hernández: el joven bailarín mexicano que es el mejor del mundo

Con Isaac Hernández, otra vez un latinoamericano es elegido como el mejor bailarín del mundo

El bailarín mexicano Isaac Hernández se puso en boca de todos en el último año. El artista principal del English National Ballet que dirige Tamara Rojo, se convirtió a los 28 años en una figura clave de la danza y el premio que acaban de concederle en el Teatro Bolshoi de Moscú no hace más que ratificar ese runrún que viene sonando en los últimos meses en todas las latitudes. El Benois de la Danse, que esta tarde lo distinguió como mejor bailarín del año, es considerado como un Oscar para la danza y, ¡atención en Hollywood!, Hernández -además de estrella indiscutida ahora- tiene una historia de película.

El bailarín nacido en Guadalajara, dice en entrevista con LA NACIÓN: “Salí del patio de la casa donde me entrenaba mi padre y a base de trabajo he logrado pisar los escenarios mas emblemáticos del mundo, así que no me queda más que recomendar las artes y luchar porque sean accesibles para las personas como un derecho humano”, siempre interesado en mostrar un camino de oportunidades a las nuevas generaciones.

Hernández, favorito de la elección de hoy y primer mexicano en lograr este reconocimiento, estaba doblemente nominado: por un lado, su candidatura por la versión del clásico Don Quijote de Mikhail Baryshnikov que bailó en la Opera de Roma era un ancho de espada; por el otro, estaban las funciones de la producción La Sylphide de Frank Anderson que en enero pasado presentaron con el English National Ballet en el Coliseo de Londres.

“Ha sido ya una carrera maravillosa, sobretodo porque he visto la gran herramienta que pueden ser las artes para transformar la vida de las personas -sigue Hernández, que lleva 20 años en esto -. Es una herramienta fundamental para promover la movilidad social”. En su agitada agenda internacional, que enseguida le depara La bella durmiente de McMillan en Londres y una gira por Tokio, el bailarín reserva con especial afecto y trabajo la gala Despertares que presentará en Ciudad de México en agosto, con el que espera un logro importante con el público de su país.

La gala de premiación, que comenzó a las 19 de hoy en Moscú, tuvo al Bolshoi, templo del ballet, a tope: desde hace varios días no hay tickets para presenciar este espectáculo en el que, además de los bailarines de todo el mundo nominados en esta edición, participan laureados de temporadas anteriores. Es el caso de la argentina Ludmila Pagliero, étoile de la Opera de París , que en 2017 fue distinguida como mejor bailarina junto con otra rioplantense, la uruguaya María Ricceto del Ballet Nacional del Sodre. Entre los argentinos, también Herman Cornejo obtuvo este premio internacional anteriormente.

Además del joven artista mexicano, que compartió la categoría con Vladislav Lantratov, el jurado reconoció a los ganadores de las categorías principales como mejor bailarina (Sae Eun Park, de la Ópera de París) y sorprendió con el múltiple reconocimiento a Nureyev, la obra que primero incomodó a ese teatro y que finalmente estrenó con éxito. Por ese trabajo sobre la vida de uno de los más grandes bailarines del siglo XX, el coreógrafo Yuri Possokhov (que compartió el reconocimiento en ese rubro con Deborah Colker, de Brasil), el escenógrafo Kirill Serebrennikov y el compositor Ilya Demutsky ganaron en sus categorías, según informó el multimedio ruso RBC, que además consignó que Serebrennikov cursa una prisión domiciliaria acusado de malversación de subvenciones estatales.

Por Constanza Bertolini/La Nacion