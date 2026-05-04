El nuevo plan de retiro podría darte hasta $1,000 al año: cómo cambia lo que necesitas ahorrar para jubilarte

Ahorrar para el retiro podría volverse un poco más fácil a partir de 2027. Un nuevo plan federal permitirá que trabajadores de bajos y medianos ingresos reciban hasta $1,000 dólares al año adicionales, sin que ese dinero salga directamente de sus bolsillos.

La medida, firmada el 30 de abril de 2026 mediante una orden ejecutiva del presidente, transforma el actual programa ‘Saver’s Match’ en un depósito directo a cuentas de retiro individuales, dirigido a personas que tienen serias limitaciones para ahorrar.

El cambio podría modificar cuánto necesitas aportar cada mes si quieres llegar a la jubilación con un colchón mínimo.

Qué cambia con el nuevo plan de retiro de Trump

La orden ejecutiva instruye a los departamentos del Tesoro y de Trabajo a implementar, una versión ampliada del Saver’s Match, el mecanismo federal que hoy funciona como un crédito fiscal reembolsable para personas que aportan a un plan 401(k) o una cuenta IRA.

Con la nueva propuesta, ese beneficio se convertirá en un depósito directo en la cuenta de retiro del trabajador, administrado por el gobierno, siempre que la persona haga su propia contribución mínima anual.

El nuevo esquema descrito por la Casa Blanca establece que el gobierno federal aportará hasta $0.50 por cada dólar que ahorres, con un tope de $1,000 dólares al año para quienes se ubiquen por debajo de ciertos niveles de ingreso. Esto significa que si logras ahorrar $2,000 al año en tu cuenta de retiro, el gobierno podría sumar otros $1,000, equivalentes a un rendimiento inmediato del 50% sobre tu aportación, un rendimiento que no ofrece ninguna cuenta de ahorro tradicional.

Quién califica: ingresos, tipo de empleo y cuentas de retiro

El beneficio completo se concentraría en trabajadores con ingresos hasta alrededor de $35,000 dólares al año para contribuyentes individuales, y se reduce de forma gradual hasta desaparecer cuando el ingreso anual supera los $71,000 dólares.

Para parejas casadas que declaran conjuntamente, los límites serían aproximadamente el doble, lo que permitiría a muchos matrimonios de la clase trabajadora recibir hasta $2,000 en aportaciones federales si ambos contribuyen a sus cuentas.

El plan está diseñado especialmente para trabajadores que no tienen un plan 401(k) patrocinado por su empleador: restaurantes, construcción, limpieza, cuidado doméstico, tiendas pequeñas o la economía gig (Uber, DoorDash, etc.). La orden ejecutiva impulsa la creación y expansión de planes de retiro portátiles y de “empleador múltiple” (MEP/PEP), así como cuentas IRA simplificadas, para que un trabajador pueda seguir aportando incluso si cambia de empleo varias veces al año.

Cómo podría cambiar cuánto necesitas ahorrar para jubilarte

Hasta ahora, la recomendación de los asesores era que una persona de bajos ingresos intentara ahorrar al menos 10% de su salario para la jubilación, algo que en la práctica les resulta casi imposible a las familias que viven al día. Con este apoyo federal de hasta $1,000, cuando un trabajador que gana $30,000 al año logra ahorrar $1,000 por su cuenta, terminará el año con $1,500 en su cuenta de retiro, gracias al aporte federal.

Esto significa que un porcentaje menor del ingreso podría acercarse al objetivo final, siempre y cuando se haga de forma constante durante décadas. Sin embargo, la orden no sustituye al ahorro personal. Solo habrá una aportación si el trabajador también lo hace.

Christine Romans, analista económica de la CNN, “este no es un cheque gratis del gobierno, es un incentivo para que el trabajador que hoy no puede ahorrar, al menos pueda empezar con una cantidad pequeña y ver cómo crece”.

Lo que esto significa para la comunidad hispana

Según datos del Urban Institute, los hogares hispanos en Estados Unidos tienen menos probabilidades de contar con un plan de retiro que los hogares blancos no hispanos, y más de la mitad no tiene ningún tipo de ahorro dedicado a la jubilación.

Entre trabajadores latinos, muchos dependen exclusivamente del Seguro Social, que rara vez cubre más del 40% del ingreso previo a la jubilación.

El nuevo plan podría convertirse en una oportunidad real de construir un ahorro complementario, aunque sea modesto. Para una familia que envía remesas, paga renta alta y enfrenta costos crecientes de salud, el hecho de que cada $500 ahorrados puedan transformarse en $750 con la ayuda federal puede animarlos a abrir una cuenta IRA o un plan individual.

No obstante, el mayor reto será la información y el acceso: “De nada sirve un crédito generoso si la gente no sabe que existe o no entiende cómo inscribirse”, señaló un portavoz del National Council of La Raza/UnidosUS a CNN.

Qué puedes hacer para aprovechar este apoyo

Aunque el match federal ampliado entrará en vigor hasta 2027, hay varias acciones que una persona puede hacer ya:

Abrir una cuenta de retiro individual (IRA) en un banco o corredor de inversiones que acepte aportaciones pequeñas y periódicas.

en un banco o corredor de inversiones que acepte aportaciones pequeñas y periódicas. Preguntar a tu empleador si ofrece alguna opción de plan de retiro grupal o está considerando sumarse a un plan de empleador múltiple.

si ofrece alguna opción de plan de retiro grupal o está considerando sumarse a un plan de empleador múltiple. Revisar tu declaración de impuestos para asegurarte de que ya aprovechas el crédito actual para ahorros de retiro (Saver’s Credit), que seguirá existiendo hasta que el nuevo sistema esté plenamente implementado.

para asegurarte de que ya aprovechas el crédito actual para ahorros de retiro (Saver’s Credit), que seguirá existiendo hasta que el nuevo sistema esté plenamente implementado. Fijar una meta mínima mensual, incluso $25 o $50 al mes, te ayudará a crear el hábito antes de que el gobierno empiece a sumar su parte.

Preguntas frecuentes (FAQ): nuevo plan de retiro y ahorro para la jubilación

¿Cuándo entra en vigor el nuevo plan de retiro federal?

La orden ejecutiva instruye a las agencias para que el match federal ampliado empiece a aplicarse a partir de enero de 2027, aunque algunos detalles podrían requerir reglamentación adicional.

¿Cuánto dinero me puede aportar el gobierno al año?

En el diseño propuesto, el gobierno aportaría hasta $0.50 por cada dólar que ahorres, con un máximo de $1,000 dólares al año para quienes están dentro de los rangos de ingreso más bajos.

¿Qué pasa si no tengo plan 401(k) en mi trabajo?

El plan está pensado para quienes no tienen plan del empleador. Podrás usar el beneficio a través de una cuenta IRA o de nuevos planes de retiro portátiles y de empleador múltiple.

¿Soy indocumentado, puedo acceder a este plan de retiro?

El beneficio se vincula a contribuyentes que declaran impuestos y tienen un número de Seguro Social válido. No se menciona de forma explícita el uso de ITIN por lo que esta limitación podría afectar a trabajadores indocumentados que declaran con ese número.

¿En qué se diferencia esto del Seguro Social?

El Seguro Social es un beneficio de jubilación público financiado por impuestos sobre la nómina. El nuevo plan de retiro es un complemento: el gobierno deposita en tu cuenta privada si tú aportas.

¿Qué riesgos tiene este nuevo esquema?

Un cambio de administración o de Congreso podría modificar montos o requisitos en el futuro. Además, como el dinero entra en una cuenta de inversión, está sujeto a las subidas y bajadas del mercado, por lo que es importante elegir productos de bajo costo y riesgo adecuado a tu edad.

Conclusión

El nuevo plan de retiro impulsado por la administración Trump no resolverá por sí solo la crisis de ahorro de jubilación en Estados Unidos, pero sí puede beneficiar a millones de trabajadores. Ya no se trata solo de “cuánto puedo ahorrar yo”, sino de “cómo aprovecho cada dólar que el gobierno está dispuesto a poner sobre la mesa si aporto algo”.

Para la comunidad hispana, que históricamente está fuera de los grandes beneficios fiscales vinculados a los planes 401(k), esta orden ejecutiva les otorga una oportunidad que no se puede desaprovechar: empezar a ahorrar poco, pero de forma constante, antes de que la jubilación llegue sin que haya nada esperando.

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