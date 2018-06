¿Qué le pasó a Marcela Basteri, mamá de Luis Miguel? Escritor asegura saber como murió

El escritor Javier León Herrera dice saber lo que en realidad le pasó a la madre de "El Sol"

El paradero de Marcela Basteri es una de las grandes incógnitas en la vida de Luis Miguel y por ende en la serie de Telemundo. El escritor Javier León Herrera dice saber lo que pasó con la madre del cantante.

Herrera es el autor de Luismi Rey y Luis Miguel la historia, que se usaron como base para la producción de la bioserie.

“En mi primer libro sobre Luis Miguel, está escrito en forma de novela, de manera que el lector puede sacar la conclusión de que la desaparición de Marcela es de­finitiva. En mi segundo libro Luis Miguel la historia, lo escribo como un ensayo periodístico y ahí asegu­ro que Marcela murió hace años, y aunque no lo preciso de momento, la fecha calculo que fue para fina­les de los 80’s”, comentó.

¿Por qué la Interpol interna­cional no investigó un caso como este? “Esto es una aforismo, como tú sabes, si no hay cadáver no hay pista que seguir y como la desapari­ción de Marcela es de 1986, y como no se supo nada, la policía interna­cional no tuvo ningún reporte en tiempo y forma para la investiga­ción”, explicó.

Agrega: “Entrevisté, en aquél entonces, a don Sergio en su natal Italia y él me dice: ‘Marcela está muerta’. Como si esto fuera a poco, el programa Aquí la he visto, que se refiere a casos como este, de desaparecidos, también dio como conclusión de que la mamá de Luis Miguel, no solo estaba desapareci­do, sino que había muerto”, dijo.

“Yo conozco el detalle de cómo murió, pero no lo revelo por el res­peto a la propia Marcela, y por la empatía que siento por Luis Mi­guel y por Alejandro”, aseveró.