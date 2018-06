Video: Rata provoca histeria en vagón del tren L en Manhattan

Las ratas forman parte de la vida neoyorquina y es normal verlas en cualquier rincón de la Gran Manzana. Sin embargo, estos roedores no dejan de provocar histeria y rechazo cuando aparecen en los lugares menos esperados y toman por sorpresa a la gente.

Así le sucedió a decenas de usuarios del Subway el pasado jueves alrededor de las 8 p.m., cuando se vieron sorprendidos por la presencia de una rata dentro de uno de los vagones de la línea L. Según se puede ver en un video, captado por uno de los pasajeros, el animal estaba correteando por el vagón, mientras la gente saltaba encima de los asientos entre gritos.

David Brown-King era uno de los pasajeros que estaba en ese vagón, cuando de repente apareció la rata y desencadenó el histeria generalizada de los usuarios de metro.

“La vi arrastrándose por el pie de una niña”, dijo Brown-King, según declaraciones recogidas por Telemundo47. “Entonces alguien gritó: ¡Es una rata! Y todos se pusieron de pie en sus asientos”.

El joven captó el momento con su teléfono móvil y el video ya había más de 150,000 visitas después de ser publicado en la cuenta de Instagram de Subway Creatures.

La realidad es que los casos de ratas dentro de los vagones del Subway no son nuevos, pero eso sí, cada vez que aparece una, por lo general genera una sensación de histeria colectiva entre los pasajeros.

Así sucedió en noviembre del año pasado, cuando uno de estos roedores apareció dentro de un tren A cuando iba rumbo a Rockaways, en Queens. El instante también fue captado en video por una pasajera, imágenes que se volvieron virales en YouTube.

Más reciente, el pasado abril, otro video subido en las redes sociales mostró a una rata que también causó sensación en un vagón del metro, cuando fue captada subiéndose a uno de los tubos metálicos.

En esta ocasión el “pole dancing” del animal no provocó tanto nerviosismo entre los pasajeros, ya que el vagón se encontraba casi vacío.

El momento también fue captado en imágenes, aunque no se dieron más detalles sobre cuál tren era, ni la ubicación del Subway.

