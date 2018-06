Shawn Mendes confiesa que sudó cuando conoció a Emma Watson

El joven músico reveló ser una gran admirador de las películas de Harry Potter

Shawn Mendes ha realizado interesantes confesiones en el Carpool Karaoke del presentador británico James Corden. El artista decidió sincerarse acerca de una de sus otras grandes pasiones, aparte de la música: las películas de Harry Potter. Al mismo tiempo que se iba disfrazando de distintos personajes de la saga del niño mago, Shawn –que en una escala del uno al diez sitúa su nivel de fan de la historia en un 9,5– confesó que había recopilado todos los hechizos de la historia y que había tenido la buena suerte de conocer en persona a uno de los protagonistas de la franquicia cinematográfica.

“Me gusta mucho Harry Potter, de verdad. En casa tengo un libro en el que escribí todos los hechizos y todo eso. Me gusta la magia; las varitas y los caramelos extraños que te permiten convertirte en un león“, le explicó a Corden. “Una vez conocí a Emma Watson y creo que fue la primera vez que me quedé de piedra ante alguien famoso. Estaba sudando un poco, desde luego, pero creo que conseguí disimular y me las apañé bastante bien“.

Para cerrar el tema -vestido como el director de Hogwarts Albus Dumbledore-, el intérprete aclaró que su ‘obsesión’ con Harry Potter no rebasaba los límites de lo normal. “A ver, soy fan, me gusta, pero no es que esté obsesionado de una forma malsana“, alegó el intérprete.

Por otra parte, y en vista del éxito que está cosechando en la industria musical, no resulta demasiado sorprendente que el cantante Shawn Mendes haya decidido independizarse, con la bendición de sus progenitores, para gozar de cierta libertad creativa y de horarios pese a que tan solo tenga 19 años.

“Vivo en Toronto y ahora por fin tengo mi propia casa, lo que al principio era una pesadilla porque cocinar para ti mismo y limpiar lo que ensucias es un asco. Hasta que se convierte en algo agradable“, explicó el intérprete durante suparticipación en el popular segmento del británico James Corden, que sin embargo no se creyó en ningún momento la declaración de autosuficiencia del joven.

Tras presionarle durante unos segundos, Shawn finalmente acabó admitiendo que su madre seguía ocupándose de las principales tareas de su nuevo hogar: “No, tienes razón. No lo hago yo, mi madre se ocupa de todo. Es cierto, sigue viniendo a casa y lo peor es que no acepta que sea de otra manera, esa es la cuestión. Y sí, todavía me hace la lavandería”.