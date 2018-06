Trump celebra respaldo de Corte Suprema al pastelero que se negó servir a pareja gay

Fue una gran victoria para el presidente Donald Trump. O así fue como lo celebró el magnate en Twitter luego de conocerse la significativa y esperada decisión de la Corte Suprema sobre un caso que enfrentaba la libertad religiosa contra la discriminación de minorías en EEUU.

Trump se volcó a las redes sociales en la noche del lunes para celebrar el fallo con el que el Tribunal Supremo dio la razón a un pastelero que alegó motivos religiosos para negarse fabricar una torta de bodas a una pareja homosexual.

“¡Gran fallo del Tribunal Supremo para el pastelero!”, dijo Trump en Twitter.

Big Supreme Court ruling for Baker just out!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 5 de junio de 2018