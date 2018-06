Video: Así fue el primer capítulo de Ninel Conde en ‘El Señor de los Cielos 6’ de Telemundo

El "Bombón Asesino" da vida a una "servidora del Señor"

Ninel Conde fue una de las sorpresivas integraciones a la sexta temporada de “El Señor de los Cielos“. La expectativa por ver a la actriz y cantante en la narcoserie crecía con cada capítulo que avanzaba y en el Capítulo 23 al fin hizo su aparición.

Conde da vida al personaje llamado Evelina que dice ser “servidora del Señor”. Su primera interacción es con “El Cabo” (Robinson Díaz) que la ve afuera de una iglesia mientras el pasaba en su camioneta.

El criminal decide detenerse y entrar a la iglesia. Los escritores se divirtieron bastante escribiendo estas escenas que están repletas del doble sentido. “Está muy buena….”, dice “El Cabo” mientras Evelina pasa, pero refiriéndose a la capilla.

“A mi me ha tocado muy duro… en la vida”, fue otro de los albures de Milton, pero Ninel no se quedó atrás ya que ella también le entró al juego. “Lo que trae colgando….en el pecho”, refiriéndose a la cadena de puro oro que porta el criminal.

Por último “El Cabo” dijo: “De aquí no me muevo hasta que usted me abra las….. puertas del cielo”.

“El Cabo” queda impactado con la belleza de Evelina que solo quiere “ayudar” a los más necesitados y le da dos pacas de billetes como limosna, además de su cadena de oro.

Al fin nos enteramos que Evelina está comprometida con el pastor de la iglesia y deja a “El Cabo” sorprendido.