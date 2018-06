Video: Padre sale al rescate de su hija en muestra de ballet y enternece a toda la red

Una demostración de que los padres son capaces de hacer de todo por sus hijos

Un video ha conmovido a muchos y muchas, y más ahora que se acerca el Día del Padre, pues un hombre dejó atrás su imagen ruda para salir al rescate de su pequeña y así salvarle el día.

Un hombre originario de Hamilton, Bermuda, llamado Marc Daniels es padre de tres hijas. El pasado 29 de mayo, su hija mayor participó en el ensayo general de lo que sería su primer recital de baile. Segundos antes de ingresar al escenario, la pequeña Suri entró en pánico. Marc, quien ese día acompañó a su hija al ensayo, se percató del hecho y por un momento se olvidó de la imagen que tiene como abogado para sostener la mano de su hija, mientras cargaba a su bebé, la más pequeña, para que juntos realizaran la piruetas.

“A pesar de hacer un gran berrinche, puedo decir que (Suri) quería permanecer en el escenario y no quería desalentarla antes de la gran actuación al hacerla ser la única que no saliera. Caminé sujetándola y me puse a su lado, tratando de ayudar a construir su confianza. Le dije que la amaba y que ella es una bailarina increíble”, comentó el ejemplar padre.

“Le pregunté si quería bailar con papá y ella asintió, así que pensé en unirme. He practicado con ellas en casa en muchas ocasiones, así que no me resultaba extraño”, agregó.

Alguien que se encontraba en el ensayo lo grabó y su actuación se hizo viral, mostrándole al mundo que los papás son capaces de hacer cualquier cosa por sus hijos.