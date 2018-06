¿Cuáles son las 8 mejores playas de NYC este verano?

Cuatro de los cinco condados ofrecen opciones, todas con ventajas y debilidades

Hay 14 millas de costa en NYC, con muchas playas para elegir este verano y disfrutar de mar y arena, en todos los condados, excepto la congestionada Manhattan.

Éstas son las ocho mejores playas de la bahía en 2018, con sus puntos favor y en contra, según amNY :

Fort Tilden (Breezy Point, Queens)

Este parque nacional, que originalmente era un puesto de artillería de la Armada durante la Primera Guerra Mundial, tiene una extensa playa de arena blanca.

Ventajas: es limpia, poco concurrida y aislada. También es conocida porque ofrece privacidad para que las mujeres tomen sol con el pecho descubierto. Si lo desea, puede explorar la fortaleza Tilden para completar la visita.

Contras: llegar no es fácil si no tiene auto, pero hay autobuses y transbordadores que dejan a los pasajeros cerca de la costa, que se está volviendo muy popular. Atención: no hay salvavidas de servicio, así que nada bajo su propio riesgo. Tampoco hay puestos de comida.

Brighton Beach (Brooklyn)

Justo al lado de Coney Island Beach, Brighton ofrece la comodidad de Coney Island con las ventajas de estar más lejos del bullicio. También se encuentra cerca de “Little Odessa”, un enclave de Europa del Este y Rusia donde se pueden explorar tiendas y restaurantes incluso con letreros como si estuviera en Moscú.

Ventajas: limpia y bien mantenida, Brighton Beach es de fácil acceso por Metro y tiene concesiones y estaciones cerca del malecón. Está menos concurrida que Coney Island y acoge restaurantes rusos y de Europa del Este que no se encuentran fácilmente en otros lugares.

Contras: no es fácil estacionar y las calles tienen parquímetro.

Coney Island Beach (Brooklyn)

Esta emblemática playa está repleta de bañistas caminando por el paseo marítimo y personas que buscan emociones en las montañas rusas de Luna Park. El bullicio es permanente.

Ventajas: se llega en Metro, tiene todo lo que se necesita. Es ideal para familias que quieren combinar diferentes intereses bajo el sol. Se puede visitar Luna Park o NY Aquarium antes o después de su tiempo en la playa, comer los famosos perros calientes, lanzar dardos, y ver y jugar voleibol.

Contras: puede estar muy llena, y nadar en el océano no suele ser la primera prioridad para muchos. El estacionamiento es pago también. No es para quien busca tranquilidad en la playa.

Orchard Beach (Pelham Bay Park, El Bronx)

Conocida como “La Riviera de Nueva York” en la década de 1930, esta playa de 1.1 millas de largo tiene un paseo marítimo, un pabellón central, bares de tapas, carritos, áreas de juegos para niños, picnic y canchas de pelota.

Ventajas: sitio pintoresco para los que pasean por el paseo marítimo y tiene aguas más tranquilas para aquellos que quieran flotar. El hecho de que esté rodeado de bosques es bueno para explorar. El estacionamiento no es gratuito, pero es relativamente asequible a $10 dólares los fines de semana y días feriados.

Contras: se puede llenar y algunos visitantes se han quejado de la basura.

Wolfe’s Pond Park (bahías Raritan y Prince, Staten Island)

Esta playa aislada es buena para los habitantes de Staten Island que quieren alejarse del ajetreo y el bullicio.

Ventajas: es tranquila, adecuada para perros y tiene pistas de tenis, hockey sobre patines y estaciones para relajarse. También hay un sendero que rodea el parque para correr o caminar.

Contras: accesible mayormente sólo para aquellos que viven en o cerca de Staten Island.

Manhattan Beach (Brooklyn)

Esta playa más pequeña es buena para un momento de relax ya que tiende a ser más tranquila que las otras. Originalmente fue un balneario privado para los ricos, pero hoy es gratuita y pública.

Ventajas: se siente escondida y en paz, y está limpia. Se puede asar a la parrilla, pero también hay un puesto de venta de comida.

Contras: aparte de tomar el sol y nadar, no hay mucho más que hacer y el estacionamiento puede ser costoso los fines de semana cuando está más lleno.

Jacob Riis Park (Rockaway, Queens)

Todavía tiene su baño de Art Deco original de 1932, que ahora alberga programas y exhibiciones de historia. La playa en sí tiene aproximadamente una milla de largo y comparte una frontera con Fort Tilden.

Ventajas: muchos vendedores de alimentos para elegir. También tiene duchas con rociadores, baños y fuentes de agua, y se mantiene limpia. Es más tranquila que algunas otras playas. Fácilmente accesible gracias al New York Beach Ferry y autobús.

Contras: llega mucha gente y el surf puede ser un poco duro.

Rockaway Beach (Queens)

Aunque una parte de esta popular playa está parcialmente cerrada estos días entre las calles 91 y 102, para mantener la duna protectora y salvaguardar a los nadadores, sigue siendo una referencia imprescinsible.

El arenoso tramo de 70 acres ve millones de visitantes cada verano. Tiene parques infantiles, concesiones y un paseo marítimo. También es la única playa para surfear legalmente en la ciudad.

Ventajas: es conveniente. Tienes muchas opciones para comida ligera y avanzada. Es fácilmente accesible con estacionamientos gratuitos.

Contras: Puede estar abarrotada y permanentemente se escuchan aviones que entran y salen del aeropuerto JFK.