Jorge Campos le juega una broma a Iker Casillas por la salida de Lopetegui

El exportero mexicano coincidió con el guardameta español en el Congreso de la FIFA

El mexicano Jorge Campos, invitado al Congreso de la FIFA como parte de los jugadores “leyenda“, le gastó una broma a Iker Casillas, cuando vio lo agitado que estaba el meta español por la situación de la selección española.

Campos, que se sentó al lado del internacional español en el Congreso celebrado en Moscú, desveló a EFE que Iker estuvo en todo momento pendiente de lo que ocurría en la concentración de la selección española en Krasnodar.

“No sabía nada, pero vi a Iker medio preocupado y estaba hablando y viendo su teléfono. Si lo sacaban (a Lopetegui) o no. Y le decía: ¿Qué, lo cambiaron o no?. ¿Iker, lo cambiaste?”, explicó, en referencia a que el ya exseleccionador -que fue el entrenador de Casillas en el FC Porto– decidió no convocar al internacional español cuando accedió al cargo.

Campos aseguró que España afronta una situación “difícil” y que al producirse “al inicio (del Mundial), más”. “Que tengan suerte y esperemos que nos veamos en semifinales”, indicó el exguardameta mexicano.

Además, elogió a Iker Casillas. “¡Qué puedo decir de Iker! Es de los mejores del mundo. Aunque se vaya a retirar pronto, espero que disfrute de los últimos años”, añadió.