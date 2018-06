A Jacqueline Bracamontes y Karim Mendiburu los une una pasión: El fútbol

Son los presentadores del nuevo show de Telemundo: 'Viva el Mundial y Más'

Telemundo está dispuesto a sacar el mejor partido de tener la exclusividad del la transmisión de la Copa Mundial de Rusia. Por ejemplo, e lunes a lunes a las 7/6 Pm Centro Jacqueline Bracamontes y Karim Mendiburu, junto al resto de colaboradores del departamento de deportes conducirán ‘Viva el Mundial y Más’.

La cadena hizo una presentación ante la prensa de cómo Comcast facilitará que la gente esté lo más cerca posible de las noticias del Mundial, se hizo un recorrido por el impresionante estudio del programa en 360, y en exclusiva los propios Jacky y Karim nos contaron cómo se sienten hasta este nuevo desafío en el que los dos tendrán un debut: ella en Telemundo, y él teniendo por primera vez la oportunidad de trabajar en un Mundial con la transmisión en exclusiva.

“Estoy muy emocionada, soy fanática del fútbol de toda la vida, en especial de los Mundiales… Estoy agradecida con Telemundo por estar aquí, claro que tengo el mejor profesor en casa que es el profe Bracamontes (su padre) con quien hablo todos los días… Traigo el fútbol en la sangre”, nos cuenta emocionada Jacky.

Para Karim, esta es una espera que tienen 15 años, desde que se incorporó a la familia de Telemundo deportes. Desde aquel día sueña con alguna vez poder tener la suerte de relatar partidos y tener imágenes exclusivas.

“No me tocó ir a Rusia, pero me tocó una asignación muy importante… Un gusto compartir con Jacky. Desde chiquito se vive el fútbol en mi familia, desde que tengo uso de razón… Sabíamos que esto algún día iba a llegar, todo el equipo que está en Rusia y el de Miami se preparó arduamente para esto… La cereza del pastel es ‘Viva el Mundial y Más’, porque nadie que esté en Rusia, que no tenga los derechos del fútbol, va a poder disfrutar de las imágenes que durante el día se vieron, nosotros vamos a darle un resumen de todo”.

Entre las nuevas experiencias que está viviendo Jacky, están la de su nueva familia laboral, el hecho de enfocarse más en el deporte, y el hacer un show absolutamente todos los días de la semana.

“Nunca me había tocado estar en un programa de todos los días, por eso estamos muy emocionados porque en el Mundial no se duerme… Vamos a estar al pendiente de todo lo que sucede en Rusia. Si por ejemplo dices: ‘Hoy tuve muchas cosas que hacer y no pude ver los partidos’, tienen que prender y vas a tener el resumen conmigo”, asegura Jacky.

Algo que es muy importante aclarar para Karim es que el programa, que también contará con la incorporación de Jessica Cediel en las redes sociales, no será técnico y aburrido, sino que también tendrá mucho entretenimiento y la visita de famosos.

Por ejemplo, en esta primer semana contarán con la visita de J. Balvin, Silvestre Dangond, la doctora Ana María Polo, Gaby Espino, Marco Antonio Regil, Sebastián Yatra, Pedro Fernández y Gian Marcos, entre otros