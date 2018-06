¿A qué países apoyarán los hinchas de Italia, Chile y EEUU en el Mundial?

Los grandes ausentes del Mundial tienen sus favoritos

Son las cuatro principales selecciones que se extrañarán en el Mundial y muchos de sus respectivos hinchas enfrentan el dilema de escoger un candidato alternativo para apoyar en durante el campeonato de Rusia.

Ese extraño sentimiento embarga a Italia, ganadora cuatro veces del torneo; Holanda, finalista en tres ocasiones; Chile, campeón de las dos últimas ediciones de la Copa América, y EE.UU., potencia de la CONCACAF en las últimas décadas.

En BBC Mundo recogimos opiniones en esos cuatro países para ver qué factores prevalecen entre los aficionados a la hora decidir a qué otro equipo respaldar y a cuál no quisieran ver como triunfador.

Italia y el vínculo argentino

La ausencia de la Azzurra es especialmente sorpresiva.

Aparte de tratarse de un tetracampeón, la última que vez no fue un Mundial fue en 1958.

Raffaele Riverso, periodista del diario deportivo TuttoSport, dice que para el hincha italiano será “como estar en una tierra desconocida y muchos alentarán a los países de los jugadores que militan en la Serie A”.

En ese sentido Riverso dice que Argentina acapara simpatías “por la cercanía cultural”.

“Si miramos a todos los equipos italianos hay muchos jugadores argentinos, por eso de la doble nacionalidad. Han ido colonizando poco a poco el calcio italiano”.

“Personalmente, si ganara Argentina me gustaría porque a Messi le falta el Mundial. No es justo que se le critique por no haber ganado uno”, agrega.

En cuanto a los países que no quiere que ganen el Mundial señala a Alemania y Brasil para que “no se alejen de Italia en títulos conseguidos”.

Y también da un voto por Irán “porque me parece que es el equipo que tienen menos posibilidades y a todos nos gustan las novelas y los cuentos de hadas”.

Chile y las simpatías cambiantes

La Roja es una selección que indudablemente venía en ascenso.

Además de ganar las dos últimas ediciones de la Copa América, incluyendo la centenaria, se destacó en el pasado Mundial, donde cayó por penales en octavos de final ante el anfitrión, Brasil.

Es por eso que el fracaso en las eliminatorias fue recibido como un balde de agua fría por los aficionados chilenos, y con algo de alegría en el resto del continente.

“En Chile se ha sentido la antipatía que ha generado la selección”, afirma Danilo Díaz, de Radio ADN.

“Con mucha razón porque la hinchada se ha transformado en insoportable y hay jugadores soberbios sin saber lo que significa ganar”.

Sin embargo Díaz tampoco cree que la gente vaya por algún país europeo, sino más bien opta por pensar “que no irá por nadie“.

“Es un Mundial que la gente mirará desde lejos porque está el convencimiento de que Chile debería haber estado y que podría haber llegado por lo menos a cuartos de final”.

Díaz reconoce que históricamente “siempre los equipos sudamericanos han tenido respaldo”.

“Hay un grupo por el fútbol argentino, otro por los brasileños”.

En lo personal habla de que “siempre me ha gustado el fútbol argentino”, pero “voy por Uruguay porque me gusta como trabajan y tengo muchos amigos uruguayos”.

“Es un ejemplo a seguir y si tienen un buen cruce se meten hasta semifinales”.

Por su parte, Diego Aguirre, del diario El Mercurio, apunta que “con Brasil pareciera que hay menos anticuerpos y me parece que es el candidato de la mayoría”.

“No así con Argentina, que a raíz de las últimas definiciones en Copa Américas, se han intensificado esa rivalidad y yo creo que sería el equipo que, en general, el chileno podría estar derechamente en contra de que le vaya bien”.

Holanda y el ingrediente marroquí

La selección naranja es otro gran equipo que brilla por su ausencia en Rusia.

Finalista en 1974, 1978 y 2010, en esta ocasión muchas de las miradas de sus aficionados estarán puestas en lo que haga un equipo africano.

“Se podría esperar que el apoyo mayoritario fuese para uno de los países vecinos como Bélgica, pero esta vez hay mucha simpatía por Marruecos”, apunta Peter Van Drunen, corresponsal del grupo de medios deportivos digitales Perform en Holanda.

“Hay muchos inmigrantes marroquíes, cerca de 400.000, y cinco jugadores de esa selección nacieron en Holanda”, señala.

Igualmente destaca que Bélgica también cuenta con apoyo, pero en lo que la mayoría de hinchas holandesas concuerdan es en el equipo que no desean ver alzando la copa el 15 de julio.

“No quieren que gane Alemania, especialmente por la rivalidad entre ambos países. Es como la del Barcelona y el Madrid a nivel de clubes”, destaca Van Drunen.

“Holanda ha perdido tres finales mundialistas y aún se recuerda la primera en el 74 precisamente ante Alemania y en la que nos pitaron un penal que, en nuestra opinión, no lo fue”.

“Sin alternativas en EE.UU.”

De ser un deporte minoritario antes de la década de los 90 del pasado siglo, el fútbol en Estados Unidos pasó a estar en el primer plano con su selección alcanzando los cuartos de final en 2002.

Por eso, la ausencia en el Mundial por primera vez desde 1986 significó un duro golpe para el país norteamericano.

“Nuestra lealtad no es transferible a otras selecciones nacionales”, resalta Dan Wiersema, del grupo de hinchas “United and Strengthen”.

Sin embargo, Wiersema reconoce la diversidad cultural del país, entendiendo que habrá muchos aficionados que se decantarán por equipos de sus comunidades de origen.

“La población que ama el fútbol ha ido creciendo en la época de la globalización, así que imagino que habrá mucha gente que encuentre un equipo sustituto”.

Y cualquiera que haya estado en EE.UU. durante un Mundial sabe que las hinchadas de países como México, Colombia o Argentinan se dejan sentir con fuerza.

