FOTOS: Una belleza de chica para levantarle el ánimo a Messi y a Argentina

Melisia pone el pecho y toda la carne al asador por la albiceleste en el Mundial de Rusia 2018

Melisia pone toda la carne al asador y apoya a la selección argentina en la Copa del Mundo 2018.

La cantante del género urbano compartió que hasta una canción le escribió a los jugadores de Argentina, pues es tanto su amor, que no le cabe en el pecho.

“En el mundo soy la primera que lo ha hecho, porque luego sólo le cantan a uno, pero no hay nadie que le cante a toda su selección y más siendo mujer y utilizando el doble sentido que permite el futbol.

“Tengo varias canciones, la de ahora es “Baila Como Messi” y ya he estado con ellos en Rusia cuando fueron los amistosos, tuve la oportunidad de conocerlos, de que supieran que tienen una cantante hincha, me firmaron la camiseta y me han tratado muy bien”, comentó.

La rubia asegura que en su país ha roto esquemas porque es de las pocas chicas que se atreven a cantar reguetón y aparte ser fanáticas del futbol y opinar sobre este deporte.

“Me meto a un ambiente de hombres, machista, donde la mujer casi no puede opinar y yo, a la vez de que opino, me meto como directora técnica y hago mi formación de futbol, nombro a todos los jugadores y en especial a Lionel Messi, empiezo a seguir a la selección, los apoyo a través de canciones y videos motivacionales”, agregó.

Melisia confesó que sí ha salido con algunos jugadores, pero prefiere no revelar nombres.

“Sí he salido con algunos futbolistas, pero yo prefiero tenerlos de amigos, la vida de un futbolista es muy vertiginosa, con muchos entrenamientos”, dijo.

La también seguidora del equipo River Plate está presentando su nuevo sencillo “Yo Soy Tu Mami”.

“Mi disco representa lo femenino, nuestra naturaleza y sensualidad y son todos temas bailables, hay géneros como mambo reguetón, incluso hay un tango-reguetón que se llama ‘Todo lo que Traigo te Gusta'”, indicó.