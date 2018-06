Miguel Layún repudia la situación de niños migrantes en frontera con EEUU

El futbolista mexicano exige a la "gente con poder" frenar este tipo de prácticas

Miguel Layún lamentó la situación que viven los niños hijos de indocumentados en la frontera con Estados Unidos e hizo un llamado a que la “gente con poder” frene este tipo de prácticas.

El futbolista compartió en sus redes sociales dicho mensaje acompañado de una imagen en la que un niño llora, encerrado en una jaula.

“Estas imágenes me entristecen, me duelen. No soy nadie para juzgar ni tengo el poder de nada, sólo quiero pedir por favor, a la gente que tiene la capacidad y poder de hablar, les suplico hagan algo, los niños no son responsables de lo que está pasando, que no sufran más”, escribió el volante derecho del Tricolor.

Estas imágenes me entristecen, me duelen. No soy nadie para juzgar, ni tengo el poder de nada, solo quiero pedir POR FAVOR, a la gente que tiene la capacidad y poder de hablar, les SUPLICO, hagan algo, los niños no son responsables de lo que está pasando, que no sufran más. 🙏🏻 pic.twitter.com/2FjM8TfQFh — Miguel Layun (@Miguel_layun) June 21, 2018

Este miércoles, el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva para no separar a las familias de migrantes que eran detenidas en la frontera con México, tras recibir críticas de ONG’s, legisladores, artistas y gobiernos de diversos países por su política de “tolerancia cero”.