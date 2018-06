Cómo una campaña en Facebook para ayudar a los niños migrantes recaudó más de $19 millones en 7 días

Y qué se hará con el dinero recaudado

A medida que los estadounidenses escuchan más historias de niños llorando y suplicando mientras están separados de sus padres en la frontera sur de Estados Unidos, ven más fotos de las jaulas en las que están detenidos y observan cómo los legisladores y las agencias de la Administración Trump regatean sobre la semántica y demoran una votación, están cada vez más dispuestos a decir: “Basta”.

El público está opinando con sus billeteras, y el resultado en Facebook acumula ya más de $19 millones de dólares en 7 días.

Esa es la cantidad de dinero recaudado para el Centro de Refugiados e Inmigrantes para Educación y Servicios Legales en Texas hasta el 22 de junio. Esa cifra sigue creciendo cada segundo, y ya está surgiendo una imagen más clara de cómo se utilizará el dinero para ayudar a los afectados por la política de cero tolerancia de la administración Trump sobre inmigración. Más de 485,000 personas han donado y ese número sigue en aumento, con una donación promedio de alrededor de $47, informó Time.

Esta semana, cuando la pareja de California formada por Charlotte y Dave Willner se dispusieron a recaudar $1,500 dólares para la organización RAICES, que paga los bonos y honorarios legales de padres y niños separados en la frontera, no tenían idea de la tormenta de acción que provocarían con su campaña de recaudación de fondos en Facebook.

“Independientemente del partido político, muchos de nosotros estamos angustiados por la separación de los niños de sus padres en la frontera”, dijo Charlotte Willner en un comunicado del miércoles. “No todos podemos estar en primera línea para ayudar a estas familias, pero al apoyar RAICES, podemos hacer algo que solo lleva menos de un minuto, y colectivamente tener un impacto”.

La campaña, nombrada “Reúne a un padre inmigrante con su hijo”, ha recaudado $ 19,070,680 dólares de $20,000,000 – recaudados por 498,409 personas en 7 días.

Para una organización sin fines de lucro y local, acostumbrada a pasar desapercibida con lo que equivale a un cambio suelto para realizar su propósito, estar ahora frente a los millones que ingresan para ayudar a reunir a los niños separados de sus padres en la frontera, es un regalo del cielo.

Según la directora de educación, promoción y desarrollo de RAICES, Jenny Hixon, cada centavo se utilizará para ayudar a reunir a las familias inmigrantes, representarlas ante los tribunales y facilitarles la ayuda mientras se encuentran en suelo estadounidense.

“Me gustaría que pudieras ver la oficina en la que nos sentamos. Mi puerta no tiene picaporte, porque tomamos todo el dinero y lo volvemos a meter en los servicios legales”, dijo Hixon. “Estamos tan emocionados y felices de poder servir a las personas porque cuando alguien necesita ayuda y usted no tiene la capacidad para ayudarlos, es simplemente terrible”.

La organización utilizará los fondos para reforzar dos programas en particular, dijo Hixon. El Proyecto de Representación Legal, Abogacía y Educación ayudará a proporcionar representación universal para los niños inmigrantes no acompañados en Texas, en esencia, para los niños que son sacados de sus padres en la frontera. El Family Reunification and Bond Fund pagará las fianzas de los adultos detenidos hasta que puedan ser juzgados, a veces por meses o incluso años. Las fianzas se fijan en un mínimo de $1,500 dólares y típicamente son de $5,000 a $10,000 dólares por persona.

RAICES, con sede en San Antonio, ha estado en la vanguardia de la batalla de la inmigración durante más de 30 años. Hixon dijo que aunque ahora se está destacando el tema, los centros de detención y las estructuras tipo jaula que aparecen en las noticias ahora han estado presentes por años.