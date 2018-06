Celia Lora se moja con el triunfo de México sobre Corea

Nos fuimos 🇲🇽🇲🇽🇲🇽🇲🇽🇲🇽🇲🇽😈😈😈😈 #vivamexico #vivamexicocabrones #mexicanosalgritodeguerra #vela #carlosvela #losabia #carlitooooo 🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉 #nosvemosellunes

A post shared by Celia Lora (@celi_lora) on Jun 23, 2018 at 9:56am PDT