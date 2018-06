Alfredo Adame: “A mí Laura Bozzo me causa asco” (Video)

Mira por qué el actor arremetió contra la conductora peruana

Luego de que Laura Bozzo, dijera que le causa repugnancia que los actores se conviertan en políticos, el artista Alfredo Adame, quien es candidato del PVEM a la alcaldía de Tlalpan de la Ciudad de México, alzó la voz en contra de Laura y le contestó muy molesto.

“No apesto, no he violado, no he matado, no he vendido drogas, y no veo por qué le tenga que causar repugnancia a una persona que lo único que ha hecho son puras cosas asquerosas, puros programas asquerosos. Entonces a mí que no me venga esta tonta a decir que soy un repugnante. Y lo que yo si le digo, es que a mí esta señora Laura Bozzo me causa asco”, aseguró.

La peruana también llamó misógino en redes sociales al actor.

Qué pena ver a un hombre que hable mal de una mujer algo que ya es costumbre en el !!!!! Pero yo a personas como el que no saben nada de la pesadilla e injusticia que viví no les contesto🙌bendiciones — Laura Bozzo (@laurabozzo) June 20, 2018

“Yo trabajo con mujeres, ¿cómo me puede decir eso? Por eso le contesto a este tipo de machorrones, porque Laura es de las que atacan como hombres y luego quieren quiere defenderse como mujeres y te quieren evidenciar como un misógino. Yo más bien le diría que ella es una andrógina furiosa. Tiene el cerebro lleno de porquería, yo no soy ningún misógino, ni la estoy atacando”, dijo.

Para finalizar, Adame aseguro que su relación con Bozzo siempre ha sido cordial y que no tiene nada en contra de ella, pero que si la vuelve a ver después de lo que sucedió, no dudaría en contestarle, si es que Laura lo atacara.

Con información de Diario Basta