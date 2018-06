Mamá de ‘Junior’ habla del video sexual por el que mataron por error a su hijo en El Bronx

VIDEO: La madre sostiene celular donde se reproducen las imágenes

En dos videos publicados en Facebook se mira a Leandra Feliz cuando muestra a un reportero de Telemundo un celular, el cual reproduce el video sexual donde se mira a un joven que se parece a su hijo y por el cual lo mataron en El Bronx.

“Publiqué este video para borrar todas las especulaciones sobre una cinta de sexo… El joven en esa cinta de sexo no es, repito, no es J.R…”, se escribió en el mensaje Anthony Ramos, pero a cuadro aparece Leandra Feliz.

La mujer dice que por esas imágenes mataron a su hijo de 15 años, Lesandro “Junior” Guzmán-Feliz, quien tenía el sueño de ser agente del NYPD.

“Al que está teniendo sexo con la mujer ahí, a ese supuestamnte está muerto y culparon al que está grabando, que es parecido a mi hijo, pero ese no es mi hijo”, afirmó al señora días antes de la detención de los culpables.

“Estoy destrozada… no tengo alma, pero sí tengo para defender a mi hijo”, expresó.

La señora afirma que su hijo y el joven que se parece a él no eran amigos.

“No sabía nada de ese video, me estoy enterando ahorita que ustedes están aquí”, contó. “Al otro no lo conozco, nunca lo vi, no podría ser amigo de mi hijo”.

La joven de 15 años de edad que aparece en el video fue amenazada de muerte, por lo que está bajo vigilancia del NYPD, que ya detuvo a cinco personas por el homicidio.