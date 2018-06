El emotivo tatuaje del padre de Lesandro “Junior” Guzmán Feliz

“Siempre te llevaré en mi mente y mi cuerpo, mi amor”, fue parte de su despedida

NUEVA YORK – La mayoría de las veces, un tatuaje se lleva hasta la muerte. Para el padre de Lesandro “Junior” Guzmán Feliz, el menor de 15 años asesinado por presuntos miembros de la pandilla “Los Trinitarios” en el exterior de una bodega en El Bronx la semana pasada, es una manera simbólica de representar la existencia de su hijo más allá de la muerte.

Lisandro Guzmán, el padre de “Junior” Guzmán Feliz, se tatuó el rostro del adolescente en su mano izquierda.

Por medio de su cuenta de Facebook, el progenitor compartió una imagen del diseño junto con un mensaje en memoria de su hijo.

Se trata del rostro de “Junior” Guzmán Feliz acompañado de RIP (descansa en paz).

“Siempre te llevaré en mi mente y mi cuerpo, mi amor”, escribió en español el hombre en parte del mensaje a modo de despedida a su hijo.

“Te amo. Eres todo lo que siempre he tenido y siempre tendré, ya que tú no te has ido, mi niño. Te amo. Descansa en paz, mi rey, mi guerrero, nunca te olvidaré, papi”.

El menor fue atacado por siete sujetos con cuchillo y machete el pasado miércoles en el exterior de “Zesarina Grocery”, cuyo personal no hizo nada para auxiliar a la víctima.