‘La Migra’ arresta a padre de Queens durante entrevista para ‘green card’

Antonio Martínez está casado con una ciudadana estadounidense y activistas denuncian nueva política de ICE

El pasado 27 de abril Antonio Martínez acudió al edificio de Inmigración en el 26 Federal Plaza para lo que sería otra entrevista rutinaria de su proceso para sacar la ‘green card’, pero este vez quedó detenido.

El inmigrante, quien llegó de El Salvador en el 2003 y está casado con una ciudadana estadounidense y es padre de dos niños pequeños, se convirtió ese día en ‘víctima’ de una nueva política que comenzó a aplicar el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE), de detener a indocumentados de parejas de ciudadanos que intentan usar el matrimonio como una vía para obtener la residencia permanente.

En este caso, Vivian, la esposa de Martínez, consiguió el apoyo de ACLU y de NYCLU, organizaciones que introdujeron en su nombre una demanda para lograr la liberación del esposo, quien está detenido en la Cárcel del Condado de Hudson en Nueva Jersey.

Los activistas aseguran que el caso de Martínez, quien se desempeñaba como reparador de aires acondicionados y sistemas de calefacción en Queens, es similar al de Pablo Villavicencio y Xiu Qing You, quienes también fueron detenidos por ‘La Migra’ a pesar que estaban en pleno proceso de tramitar la ‘green card’.

En el caso de Martínez, los demandantes indican que la política de ICE es una ‘trampa’ que viola los derechos de un debido proceso para residentes que llevan largo tiempo en país y han avanzado en sus procesos para obtener la tarjeta verde, y por ello pide que las cortes la declaren ilegal.

Según NYCLU, la política se ha estado implementando en Nueva York desde hace dos meses, tiempo en el cual se ha visto un notable incremento en el número de inmigrantes detenidos.

Luego de presentar la demanda, los abogados lograron que un juez federal aceptara una ‘petición de emergencia’ para que Martínez permanezca en el país y no fuera deportado de inmediato. El magistrado tomó en cuenta que el inmigrante no tiene récord criminal, aunque no permitió su liberación del centro de detención en Nueva Jersey, y por lo tanto no ha podido volver a reunirse con su familia en Queens.

Los familiares de Vivian crearon una cuenta en GoFunMe para pedir colaboración y lograr costear los gastos legales y así lograr el objetivo de reunificar a esta familia. Puede colaborar en: https://www.gofundme.com/u4rww-make-a-difference-for-this-family