Fotos: Inmortalizan las curvas de Khloé Kardashian en una figura de cera

Khloé Kardashian cumple 34 años este miércoles y el museo de Madame Tussauds de Las Vegas decidió celebrarla ¡con una figura de cera!

Este martes se develó la estatua de la estrella de Keeping Up With the Kardashians en un evento al que la celebridad no se presentó, informó E! News.

La figura lleva puestos sus icónicos jeans y tacones del diseñador Christian Louboutin.

Guess whoooo? 👀🤭 A post shared by Madame Tussauds Las Vegas (@tussaudsvegas) on Jun 22, 2018 at 11:52am PDT

Una fuente cercana al medio especializado dijo que, aunque no se presentó, la madre de True Thompson estuvo muy involucrada en la creación de la estatua y fue la primera en aprobarla hace más de un año.