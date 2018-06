Toda Alemania llora una “desgracia histórica”

Un rey sin trono y humillado; los medios alemanes no tuvieron piedad con la actuación de la 'Mannschaft'

Catástrofe, desgracia histórica, final bochornoso, pesadilla: La prensa alemana no se ha quedado corta al calificar la actuación de su selección de fútbol en el Mundial de Rusia tras quedar por primera vez eliminada en la primera fase.

Alemania quedó cuarta de su grupo al sumar a su derrota frente a México (0-2) y su victoria contra Suecia (2-1), otra derrota por 0-2 contra Corea del Sur en su último partido de la fase de grupos, en el que se jugaba su pase a la siguiente ronda.

Kicker, el principal diario deportivo del país, titula en internet: “¡Eliminación histórica! La campeona Alemania queda fuera”, la televisión pública ARD lamenta el “desastre histórico” y la versión digital del semanario Der Spiegel habla de “desgracia histórica” en su portada.

“Por primera vez en la historia de la Copa del Mundo el equipo nacional alemán fracasa en la fase previa. En un partido flojo, la selección perdió 0-2 contra Corea del Sur”, dice el primer párrafo de la información del Der Spiegel.

El Tagesspiegel habla en la red social Twitter de un auténtico “drama” para la selección, el Süddeutsche Zeitung describe el “colapso” alemán y el rotativo Bild titula “¡Fuera! Nuestra pesadilla mundial se ha hecho realidad”.

“¡Esta es la mayor desgracia de la historia de Alemania en los mundiales! Por primera vez fracasa nuestro equipo en una fase previa. El 0-2 contra Corea del Sur es un final bochornoso a una fase de grupos catastrófica. Una pesadilla”, señala el arranque de su crónica.

El Ministerio de Interior, con la competencia de Deportes, lamentó en Twitter el fin del “milagro de Sochi”. “El Ministerio de Deportes está tan triste como todos ustedes”, destacó.

El portavoz del Gobierno alemán, Steffen Seibert, también recurrió a la red social para mostrarse “triste” porque Alemania no revalide su título: “Vendrán otros torneos en los que celebraremos”.

Löw: “Estoy en shock”

Joachim Löw, seleccionador de Alemania, calificó de “enormemente decepcionante” la eliminación de la ‘Mannschaft’ en la fase de grupos de la Copa del Mundo de Rusia 2018 y aseguró que no merecían llegar a octavos de final.

Löw, de 58 años, dijo estar “en shock” y rehusó dar una respuesta sobre su futuro al mando de la selección germana: “Decir algo ahora sería prematuro, necesito al menos un par de horas”, comentó.

“Estoy en shock. Desde luego, es una gran decepción. Creo que nos preparamos bien para el Mundial y vinimos con la intención de defender el título y romper esa maldición del campeón. Sin embargo, no hemos conseguido sacar a relucir nuestro fútbol. ¿Por qué? No lo sé, tendremos que analizarlo. Llevamos desde 2006 rindiendo bien, pero esta vez no hemos sido capaces y tenemos que aceptarlo”, explicó Löw en la rueda de prensa posterior al partido.

“No puedo decir nada sobre mi futuro; necesito al menos un par de horas. Tendremos que hablar con calma (con la Federación), pero todo lo que diga ahora es prematuro. Sólo puedo decir que estoy decepcionado”, subrayó.