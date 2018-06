¿Acusados en pañales? Ordenan a inmigrantes pequeños presentarse solos en corte

Autoridades migratorias exigen a niños inmigrantes como de 3 años que comparezcan ante una corte para resolver su deportación

Mientras la Casa Blanca enfrenta órdenes judiciales para reunir a las familias separadas en la frontera, se está exigiendo a niños inmigrantes tan pequeños como de 3 años de edad, que comparezcan solos ante una corte para enfrentar sus propios procesos de deportación, según denunciaron abogados en Texas, California y Washington, D.C.

Exigir que los menores que cruzaron la frontera sin un adulto pasen por el proceso de deportación solos no es una práctica nueva. Pero como consecuencia de la polémica política de separación familiar de la administración Trump, más niños pequeños, incluso de 3 años o menos, están siendo afectados.

Es probable que más de 2,000 niños tengan que lidiar con estos procedimientos judiciales incluso mientras enfrentan el trauma de haber sido separados de sus padres.

“Hace poco estábamos representando a un niño de 3 años que había sido separado de los padres. Y el niño, en medio de la audiencia, comenzó a trepar a la mesa”, dijo Lindsay Toczylowski, directora ejecutiva del Immigrant Defenders Law Center en Los Ángeles. “Realmente resaltó lo absurdo de lo que estamos haciendo con estos niños”.

El Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE), que supervisa las deportaciones de inmigrantes sin papeles, no respondió a una solicitud de comentarios.

Toczylowski dijo que, generalmente, los padres han enfrentado las cortes junto con sus niños pequeños, y han explicado las circunstancias a menudo violentas que los llevaron a buscar asilo en los Estados Unidos.

Sin embargo, los niños detenidos bajo la nueva política de “tolerancia cero” enfrentan procesos de inmigración sin que mamá o papá estén a su lado.

“El padre puede ser el único que sabe por qué huyeron del país de origen, y el niño está en una posición de desventaja para defenderse”, dijo Toczylowski.

Mientras tanto, la situación legal general está en constante cambio. El martes 26 de junio por la noche, un juez federal ordenó a la Casa Blanca reunificar a las familias dentro de los próximos 14 días si el niño tiene menos de 5 años, y 30 días si el niño es mayor. El Departamento de Justicia no ha dicho si apelará. Los abogados que están involucrados en los casos dijeron que no está claro cómo funcionará la orden del juez en la práctica, y cuándo y cómo podría entrar en vigencia.

“No sabemos cómo se desarrollará la orden del juez con la reunificación de los niños. ¿Qué pasa si los padres ya han sido deportados? “, expresó Cynthia Milian, abogada del Powers Law Group, con sede en Texas.

Agregó que las consecuencias para los niños siguen siendo una preocupación urgente.

Trauma y separación familiar

Dado el trauma que enfrentaron los niños en su país de origen, lo que alentó a sus familias a huir, y el dolor de estar separados de sus padres, la expectativa que los niños puedan enfrentar una defensa legal es “desmesurada”, dijo el doctor Benard Dreyer, director de la división de pediatría del desarrollo conductual en la Facultad de Medicina de la Universidad de Nueva York.

“Ciertamente es muy inapropiado”, dijo Dreyer, quien es miembro del comité de defensa de la Academia Estadounidense de Pediatría. “Estoy avergonzado de lo que estamos haciendo”.

Líderes de tres organizaciones de servicios legales y una empresa privada confirmaron que a los niños se les están entregando avisos para que se presenten ante el tribunal. No tienen derecho a un abogado, sino que reciben una lista de organizaciones de servicios legales que podrían ayudarlos.

Steve Lee, profesor de psicología infantil de la Universidad de California en Los Ángeles, dijo que esperar que los niños se defiendan por sí mismos ante una corte es una “expectativa increíblemente fuera de lugar”.

“Eso no podría ser menos adecuado para el desarrollo”, dijo, y agregó que algunos niños pueden no ser lo suficientemente maduros como para verbalizar una respuesta.

Más de 2,000 niños que fueron separados de sus padres en la frontera han sido enviados a los rincones más remotos de la nación, a instalaciones y hogares temporales.

El martes 26, funcionarios del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) hicieron hincapié en que la agencia está trabajando para reunificar a los niños con un padre o con un patrocinador. Pero no proporcionó un cronograma de cuánto tardaría eso.

“Estamos trabajando con todas las agencias para la reunificación de cada niño con [un] padre o familiar tan pronto como sea práctico”, dijo en una conferencia de prensa Jonathan White, secretario asistente de preparación y respuesta del HHS.

Los representantes del HHS dijeron que los niños en las instalaciones operadas por la Oficina de Reasentamiento de Refugiados reciben la atención adecuada, incluidos servicios médicos y de salud mental, y al menos dos llamadas telefónicas por semana con la familia.

Sin embargo, los niños que acaban de llegar a las instalaciones de atención aún no están conectados con sus familias, dijo Megan McKenna, vocera de Kids in Need of Defense. Agregó que los niños llegan a estas instalaciones sin el número para contactar al padre, y los padres suelen no tener los números de sus hijos.

Después que los niños llegan a las instalaciones, los funcionarios del HHS trabajan para encontrar un patrocinador que cuide al niño, como un padre, tutor, familiar o amigo de la familia. Históricamente, los menores no acompañados, que solían ser adolescentes, encontraron un patrocinador en aproximadamente en un mes y medio.

Sin embargo, Rachel Prandini, abogada del Immigrant Legal Resource Center, dijo que, ahora, encontrar un patrocinador es más difícil: se teme que dar un paso adelante para aceptar a un niño pudiera desencadenar la deportación de un patrocinador.

En abril, el HHS hizo un acuerdo con oficiales que exige que los patrocinadores y los miembros adultos de la familia presenten huellas dactilares y estén sujetos a una exhaustiva verificación de antecedentes penales y de inmigración.

Los oficiales del HHS dijeron que el proceso está destinado a proteger al niño.

En defensa de los niños y sus familiares

Los abogados de inmigración de todo el país han estado volando a Texas para ayudar a representar a niños y familias, dijo George Tzamaras, vocero de la Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración.

Es imposible saber cuántos niños han iniciado los procesos de deportación, dijo Tzamaras. “Ha habido informes de menores de 3 años y otros de 17 años”.

Ashley Tabaddor, presidenta de la Asociación Nacional de Jueces de Inmigración, y jurista en Los Ángeles, dijo que los casos de menores no acompañados se escuchan en un marco especial. Explicó que los jueces que tomaron los casos fueron entrenados durante la última administración en las etapas de desarrollo del niño, y para asegurarse que los niños comprendan los procedimientos.

Agregó en una declaración que el trabajo de la corte es vital: “Esto no es un tribunal de tránsito. Un error en un caso de asilo puede resultar en cárcel, tortura o una sentencia de muerte “, dijo Tabaddor. “Somos una nación de leyes. Valoramos la equidad, la justicia y la transparencia”.

Tabaddor dijo que los niños que buscan asilo tienden a presentar su caso en una oficina especial, frente a un oficial de audiencia.

Pero ese no es siempre el caso, dijo Prandini. Los abogados pueden elegir una estrategia que requiera más tiempo en la sala del tribunal.

“A veces es difícil hasta para los adultos. Van a la corte y se ponen nerviosos ante un juez”, dijo Milian. “¿Puedes imaginar a un niño teniendo que comparecer ante un juez y explicarle por qué tienen que huir de su país?”

Toczylowski dijo que su organización está tratando de ayudar a reunir a las familias para que los niños puedan enfrentar este proceso junto con sus padres.

“Los niños no entienden las complejidades que involucran a la deportación y a un tribunal de inmigración”, dijo. “Entienden que han sido separados de sus padres, y su objetivo principal es volver a reunirse con las personas que aman”.

Por Christina Jewett and Shefali Luthra

La cobertura de KHN de los problemas de salud de los niños es apoyada en parte por la Heising-Simons Foundation. Read the original article on Kaiser Health News.