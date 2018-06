Por qué Japón avanzó por Fair Play y cuál es la controversia

¿Hubo juego limpio de los japoneses?

La selección de Japón avanzó a octavos de final gracias a la regla del Fair Play, pero su actitud en su partido final es objeto de controversia.

Los japoneses cayeron 1-0 con Polonia y quedaron igualados en puntos, diferencia de gol y goles anotados con Senegal, que cayó 1-0 con Colombia en el otro partido del Grupo H.

Japón y Senegal terminaron igualados en cuatro puntos, cero en el gol diferencia y cuatro goles anotados. El enfrentamiento entre ellos fue un empate 2-2 por lo que el siguiente criterio de desempate era el Fair Play. El equipo con menor número de tarjetas (amarillas y rojas) durante la fase de grupos tendría la ventaja. A Japón le mostraron cuatro tarjetas amarillas, mientras que Senegal tuvo seis.

La controversia

Lo que muchos cuestionan es que Japón dejó de competir contra Polonia una vez supo que Yerry Mina adelantó a Colombia. Fue visible que los japoneses quisieron evitar más tarjetas y perdieron intensidad en su juego.

El técnico Akira Nishino reconoció que mandó a sus jugadores que ralentizasen su juego, pese a ir perdiendo frente a Polonia (0-1) y con el riesgo de que Senegal anotara un gol, que lo hubiera eliminado.

“Elegí mantener el resultado y confiar en el otro resultado. La situación me obligó a tomar esa decisión y mis jugadores fueron muy leales al escucharme. No es algo que me guste, porque yo soy un técnico ofensivo”, indicó Nishino.

Japón y Senegal recibieron una tarjeta amarilla cada uno en sus últimos partidos.

Los japoneses se miden a Bélgica en octavos de final. (Conoce todos los partidos de la siguiente fase).