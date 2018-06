Se ganó un premio de $1,000 semanal en la lotería a una semana de jubilarse

El cheque de jubilado de este trabajador va a llegar con una gran mejoría

Un hombre de Riddle, en el condado de Douglas en Oregon, ganó el premio mayor del juego de la lotería Win for Life y se llevará a casa $1,000 dólares por semana de por vida. Él tenía ya programado retirarse de su trabajo en un molino en una semana a partir del miércoles, informa KPIC.

Richard Nelson ahora recibirá $1,000 dólares semanales de por vida, gracias a su gran premio de la Lotería de Oregon. Coincidió con los cuatro números para el sorteo del sábado 23 de junio. Compró el boleto en un mercado de 1 AM en Main Street en Riddle.

Nelson dijo que le gusta jugar la lotería Win for Life y revisa sus boletos todos los jueves y domingos.

“Fui al mercado y lo escaneé y me dijeron que tenía que ir a la oficina de la Lotería“, dijo. “Fui a la recepcionista y le pedí que lo revisara. Ella me dijo que no podía pagar más de $500 dólares, así que pensé que era de $501”.

Más tarde, Nelson imprimió los números ganadores de la lotería y cuando revisó su boleto, se llevó la sorpresa.

“Casi me desmayo”, dijo. “Me retiro el 5 de julio, así que esto llega en el momento perfecto”.

Nelson, que ha sido trabajador de molinos durante 18 años, dijo que va a utilizar el dinero para la jubilación y para pasar tiempo con sus nietos.

“Realmente no me di cuenta hasta que obtuve el cheque”, dijo Nelson. “Todavía estoy un poco nervioso”.

Nelson ahora recibirá $1,000 dólares por semana por el resto de su vida… además del cheque de su pensión.

