Andrés Guardado lanza un llamado a la FIFA para ponerle un alto a Neymar

El delantero brasileño ha recibido una ola de críticas por hacer uso de sus habilidades "histriónicas" para engañar a los árbitros y al VAR

En la Selección Mexicana le dejan al árbitro y al VAR la tarea de frenar a Neymar Jr.

No son un secreto las cualidades histriónicas del delantero brasileño, que suele sacar provecho de su habilidad para el engaño, que visita el césped al menor contacto e intenta constantemente que le marquen algún penal. Y desde el campamento del Tri ya hay un llamado a la labor de las autoridades del partido en Samara.

“Neymar, todos lo conocemos, no me corresponde juzgarlo sino a los árbitros, a la FIFA. Ahora con el VAR lo tienen que ver y el árbitro que toque saberlo manejar, le gusta exagerar las faltas, tirarse muchísimo, los que lo tienen que juzgar y ponerle un alto son los árbitros, no nosotros”, expresó Andrés Guardado.

Ha sido tal el histrionismo de Neymar y tan poco su peso ofensivo en este Mundial, que incluso en Brasil hay críticas hacia el futbolista.

La estrella del Paris Saint-Germain también fue cuestionado por el llanto tras el triunfo contra Costa Rica, para unos sobreactuado y para otros el reflejo del poco control emocional, sobre todo por tratarse del segundo partido y no de una Semifinal.

Ahora a México le tocará contener a un futbolista al que ya dominó en Juegos Olímpicos y en el Mundial anterior, este último con la inolvidable atajada de Memo Ochoa.

El partido contra Brasil llega tras la sacudida ante Suecia, un rival que dejó una lección muy grande, ya que el Tri está obligado a cambiar el estilo ante cuadros cuya fortaleza se basa en el juego aéreo y en el contragolpe.

Por lo pronto la manera en que juega la verdeamarela es más amigable para el Tricolor.

“Al final el futbol nos pone en unos Octavos de Final contra un rival con un estilo muy parecido al nuestro, con grandísimos jugadores y por el momento vamos a tener que dejar de lado lo que se hizo mal contra Suecia y analizar todo lo positivo para enfrentar este duelo que, muchos compañeros ya lo dijeron, es el partido de nuestras vidas”, señaló el “Principito”.