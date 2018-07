Así llora España la estrellada contra el muro ruso; memes y resumen de prensa

Titulares como "La España de antes", la influencia de Shakira y el poder de Putin

La eliminación de España de la Copa del Mundo fue motivo de críticas en la prensa deportiva de ese país y la base para la creación de memes.

“Otro Chasco Mundial”, tituló el diario madrileño AS, y añade: A la Seleccion le sobraron pases y le faltó arrojo para eliminar a un rival muy inferior. Akinfeev fue el héroe, con grandes paradas y dos penas máximas detenidas en la tanda”.

“Fin de trayecto”, afirmó As en la crónica. “España encadenó su tercer fracaso en una gran competición. Y no resultó una sorpresa. El Mundial fue un despropósito de principio a fin, del despido de Lopetegui a la invisibilidad de De Gea, que no detuvo ninguno de los cuatro penaltis que mandaron a la Selección a casa”

Marca afirmó en portada: “La España de antes“, en alusión a los reveses de La Roja en el pasado, y bajo el apunte “Un fracaso con mayúscula”, dice: “Todo se acaba. La edad dorada comenzó en el punto de penalti, con una tanda mágica ante Italia, y ahí finalizó, con una tómbola trágica ante Rusia (…). Fue el punto y final a un Mundial disparatado desde el despido de Lopetegui. España hizo todo lo posible por aliarse con el caos”.

Putin protagonista en memes

El VAR y el poder de Vladimir Putin fueron protagonistas de los memes de los usuarios en redes.

"Conectamos con la sala del VAR para el partido entre Rusia y España…" pic.twitter.com/vRMcTEpGPi — Alberto Herrera 🇦🇷 (@albertherrera94) July 1, 2018

A Piqué no le perdonaron la mano.

#MundialxZorro

Hey Pique, Mal momento para practicar la coreografía de Ojos Así. pic.twitter.com/MpMWjMw88z — 🦊Zorro Deportes лисица спортивный 🦊 (@DeportesZorro) July 1, 2018

Y el otro castigado por las redes fue David De Gea, que se fue con una atajada de Rusia.