Es oficial: NYC sufre de una ‘ola de calor extensiva’

El Departamento de Salud e Higiene Mental de la Ciudad emitió este lunes otro ‘alerta de calor excesivo’.

El Servicio Nacional de Meteorológico indicó este lunes que los pronósticos se hicieron realidad, y que oficialmente el área de Nueva York está ‘sufriendo’ la “primera ola de calor extensiva” de este verano, ya que los días con temperaturas por al menos 90° Fahrenheit han sido más de tres consecutivos desde el pasado viernes.

Y es que para que se considere de manera específica que hay una ola de calor, el termómetro tiene que alcanzar los 90° por al menos tres días seguidos. Algo que se cumplió el domingo, cuando incluso se sobrepasaron los 104° en algunas zonas de la Gran Manzana.

Las autoridades alertaron este lunes que el clima caluroso no mejorará en los próximos días. Lo que en principio se presagió como solo cinco días con calor extremo, desde el pasado viernes y hasta este martes, ahora se extendió hasta por lo menos el próximo jueves, cuando el termómetro seguirá marcando más de 90°, pero con el factor humedad, incluso se sienta como si la temperaturas fueron 105°.

El miércoles, Día de la Independencia, y cuando se espera que miles de neoyorquinos vuelvan a abarrotar las 14 millas de playa de la ciudad, se pronostica que el termómetro marque al menos 92° con algunos aguaceros torrenciales en la noche.

Y por lo prolongado de estas altas temperaturas, el Departamento de Salud e Higiene Mental de la Ciudad emitió este lunes otro ‘alerta de calor excesivo’, llamando la atención principalmente a: “los golpes de calor, el cansancio excesivo por el calor y la deshidratación”.

La Ciudad recordó que la ‘centros de enfriamientos’ seguirán abierto hasta el jueves y recomendó que para localizar el más cercano se llame al 311 (212-639-9675 for Video Relay Service, or TTY: 212-504-4115) o se use el ‘NYC Cooling Center Finder’ en la página: www.nyc.gov/beattheheat.

Además, las horas para el uso de las piscinas públicas fueron extendidas hasta las 8 p.m. cada día.

“Este clima excesivamente caliente continuará toda la semana, y por ello urgimos a la gente a mantenerse seguros”, indicó en un comunicado Joseph Esposito, comisionado del Departamento de Manejo de Emergencias de la Ciudad.